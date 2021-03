Poziv za postopno odpiranje javnih prireditev

Odrska konstrukcija kot novoletna smreka

© Borut Krajnc

Pobudniki so začeli zbirati podpise (PETICIJA) za postopno odpiranje javnih prireditev in okrevanje prireditvenega sektorja po epidemiji. Po njihovem mnenju je to zadnja možnost za rešitev poletja in sektorja. Obenem želijo s tem sporočiti vladi, da je zadnji čas, da se predloge Koalicije glasbenega sektorja vključi v prihajajoči protikoronski paket.

Kot so v pozivu zapisali Koalicija glasbenega sektorja, Sindikat glasbenikov Slovenije, Gospodarsko interesno združenje koncertnih organizatorjev Slovenije, Slovenski glasbeno-informacijski center in dobrodelno društvo MiDelamoDogodke, so gospodarske družbe in ostali subjekti, ki delujejo v prireditvenem sektorju, že povsem izčrpani.

"Če zaradi ukrepov za preprečevanje okužb izgubimo še eno poletje, ki s festivali in ostalimi množičnimi prireditvami zagotavlja največji delež prihodka v prireditvenem sektorju, bo škoda za večino udeleženih prevelika, da bi se ta sektor sploh še kdaj pobral na noge," so prepričani. Poziv so sprožili na spletu in ga je doslej podpisalo okrog 350 ljudi.

Pobudniki predlagajo, da se v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje "sklene realen plan postopnega odpiranja javnih dogodkov z jasnim semaforjem glede na faze epidemije in s potencialnimi datumi za orientacijo organizatorjev". Glede na trenutno situacijo bi se po njihovi oceni odpiranje lahko začelo 1. aprila in bi trajalo do 1. julija, ko bi dogodki lahko potekali brez kakršnihkoli omejitev.

Svoje predloge, med njimi tudi predlog poroštvene sheme, ki glede na načrt cepljenja s 1. julijem predvideva odpravo vseh omejitev za prireditve, so poslali na ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki naj bi po njihovih informacijah predloge že pretočilo v člene zakonov za deveti protikoronski paket. Te mora sicer podpreti najprej vlada in nato še DZ.

Tovrstne poroštvene sheme so že sprejele Avstrija, Nemčija in Nizozemska, ki s 1. julijem načrtujejo odpravo vseh omejitev, nedavno pa je načrt postopnega odpiranja prizorišč sprejela tudi Velika Britanija, ki namerava odpraviti vse omejitve za množične prireditve od 21. junija dalje. Novici z Otoka so sledile številne napovedi festivalov, ki gostijo tudi več kot 100.000 ljudi dnevno, da bodo letos zagotovo potekali, so še zapisali pobudniki poziva.

Ker v Sloveniji tako velikih prireditev ni, se jim zdi smiselno, da se iniciativi odpiranja prizorišč priključi tudi Slovenija in tako reši prireditveni sektor pred popolnim uničenjem.

K podpisu poziva vabijo glasbenike, organizatorje, ozvočevalce, odrske delavce, oblikovalce, tehnike, prevoznike, scenske delavce oziroma vse zaposlene v prireditvenem sektorju in podpornike.

