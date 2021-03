Spletna platforma za vse, ki pogrešajo kino

V Art kino mreži Slovenije so jo pripravili v želji, da v času zaprtja kinematografov ohranijo stik s svojimi obiskovalci

Poletje 85

Enaindvajset kinematografov Art kino mreže Slovenije (AKMS), bo od 8. marca preko svoje spletne platforme omogočilo ogled izbranega filmskega programa. "Platformo so pripravili v želji, da v času zaprtja kinematografov ohranijo stik s svojimi obiskovalci. K večji dostopnosti do kakovostnih filmov pa bo pomembno prispevala tudi v času, ko bo obisk kina spet mogoč."

Art kino mreža Slovenije je 4. marca 2020 slavnostno praznovala desetletnico svojega delovanja. Devet dni kasneje so se za obiskovalce zaprli vsi kinematografi. Začelo se je leto, v katerem se je celotno avdiovizualno področje znašlo pred vrsto vprašanj in izzivov. V AKMS so se člani še bolj povezali, delili izkušnje s kolegi doma in po svetu, da bi se kar najbolje prilagodili in pripravili na spremenjene pogoje delovanja.

Že v času prvega zaprtja dvoran so kinematografi skušali na različne načine ohranjati stik s svojim občinstvom in se posluževati novih poti posredovanja vsebin. Pri tem so bili najbolj uspešni tisti člani AKMS, ki se tudi sicer ukvarjajo z razvojem filmske kulture in spodbujanjem navad obiskovanja kina.

Razvoj spletne platforme, ki bi filmske vsebine ponujala iz kino perspektive, je združenje AKMS načrtovalo že pred epidemijo. "Posledice koronavirusa in zaprtje kinodvoran pa so člane AKMS le še utrdile v prepričanju, da je storitev, ki omogoča spletni dostop do filmov, pomembna za kinematografe in njihove obiskovalce. Z njeno pomočjo lahko kinematografi, kljub spremenjenim gledalskim navadam v času pandemije, ostanejo prva vez med gledalcem in filmom. Tudi s omogočanjem spletnega dostopa se lahko uveljavijo kot ponudnik kuriranih programov in spremljevalnih dejavnosti," so zapisali v sporočilu za javnost.

V času drugega zaprtja kinodvoran je bila zasnovana kar se da preprosta in varna (glede plačila in uporabe) spletna platforma za legalen ogled filmov, z enotnim kuriranim programom in cenikom. Program bo pripravljen tedensko, z enim dogodkom – predstavitev novega filma – za splošno publiko (vsak četrtek ob 19. uri) in enim dogodkom za mlada občinstva (vsako soboto ob 17. uri).

Začetek delovanja bo v prvem tednu odprl film Asistentka režiserke Kitty Green, ki bo na sporedu od 8. marca. V četrtek, 11. marca bo predstavljen film Poletje '85 režiserja Françoisa Ozona, v soboto 13. marca pa bodo sledili filmi za mlada občinstva Rocca spreminja svet, Kolonija: mularija in Loti in izgubljeni zmaji.

6cLf0i-kYio

9Tv1viaO_NQ

Spletna platforma je kinu komplementarna storitev, ki jo člani AKMS omogočajo v tesnem partnerstvu z distributerji oziroma ponudniki vsebin. V času zaprtja kinematografov gledalcem ponuja spletni ogled filmov, ko pa so kini odprti, omogoča dostop do filmskega programa vsem tistim, ki zaradi katerega koli razloga ne morejo ali težje obiščejo kino.

Filmski program je dostopen preko povezave online.artkinomreza.si ali preko spletnih strani članov AKMS in si ga je mogoče ogledati na osebnem ali prenosnem računalniku, tablici, pametnem telefonu in televizorju. Spletna platfroma AKMS je postavljena na sistemu za pretakanje filmov Screenplus (Shift72), ki ga uporabljajo tudi nekateri najpomembnejši filmski festivali (Cannes, Toronto, Sundance) in številni kinematografi po vsem svetu.