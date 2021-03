VIDEO: Prisluhnite dnevniku Anne Frank

Več kot 70 vidnih posameznikov iz sveta umetnosti, politike, športa, televizije, je v lastni interpretaciji prebralo večino zapisov iz knjige

Dnevnik Anne Frank je dokument zgdovine, ogledalo nekega temnega časa in predvsem – zgodba, ki se ne sme ponoviti. Zato se je pred dnevi organizirala in združila skupina z namenom, "oživeti" knjigo Dnevnik Anne Frank. Več kot 70 vidnih posameznikov iz sveta umetnosti, politike, športa, televizije, je v lastni interpretaciji prebralo večino zapisov iz knjige.

Posnetke so nato združili v Živo knjigo, ki je od 1. marca na voljo na YouTubovem kanalu, primerna pa je tako za slepe in slabovidne kot tudi za gluhe in naglušne gledalce, saj je podnaslovljena, v načrtu pa je tudi dodatek v znakovnem jeziku.

"Civilna pobuda je bila podana brez ideološkega predznaka, četudi nam ga skušajo pripisati, je pa vsem sodelujočim skupno ogorčenje zaradi umika knjige - te in mnogih drugih, tudi knjig Pod svobodnim soncem, Solzice - iz učnega načrta pod pretvezo večje učiteljske avtonomije," so poudarili podpisniki pobude.

Kot so zapisali je "žalostna resnica dandanašnjega časa, da je pogosto edini stik naših otrok s knjigo prav v šoli, zato je umanjkanje literature s humanističnim sporočilom in razsvetljenskimi vrednotami skorajda tako pomenljivo dejanje, kot bi knjige, čemur smo bili priča v polpretekli zgodovini, kar zažgali."

Med bralci odlomkov je več igralk in igralcev, kot so Jožica Avbelj, Iva Babič, Saša Pavček, Karin Komljanec, Jernej Kuntner, Zvezdana Mlakar, Jerica Mrzel, Nina Valič, Polona Vetrih, Gojmir Lešnjak - Gojc in Robert Waltl. Pri projektu sodeluje tudi nekaj glasbenikov, med njimi Zoran Predin in Lara Jankovič, likovnih umetnikov, kot je Arjan Pregl, ter več televizijskih in radijskih voditeljev, politikov in športnikov. Med podporniki projekta je tudi strokovnjakinja na področju mladinske literature Milena Mileva Blažić.

