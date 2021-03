Prvi slovenski feministični filmski festival

Festival, ki v ospredje postavlja ženske zgodbe in ustvarjalke

Erotikon

Na spletni strani fefi.si bo od 4. do 10. marca potekal Fefi-prvi slovenski feministični festival, ki v ospredje postavlja ženske zgodbe in ustvarjalke. Filmi bodo brezplačno na ogled v treh sekcijah: Frišno, Retro in ZDAJ!, med 6. in 8. marcem pa bodo na spletu potekale debate in pogovori z avtoricami ter programsko ekipo.

"FeFi je poimenovan po Genovefi ali plemenski ženski, zavetnici voskaric_jev, pastiric_jev, klobučaric_jev in vrtnaric_jev, ki med drugim ščiti zdravje oči. FeFi gleda in vidi. Njeno vsevidno oko izpostavlja nevidne, zatirane, na obrobje potisnjene, a žilave ženske zgodbe, ki krojijo in prekrojujejo tok zgodovine," je zapisala programska ekipa.

Festival ponuja vpogled v prihodnost, sedanjost in preteklost filmskega delovanja žensk, ki si postavljajo lastna pravila in sledijo svoji poti. Sekcija Frišno prinaša kratke filme avtoric, ki obračunavajo s patriarhalno polpreteklo zgodovino (v sodelovanju s festivalom GRRL HAUS CINEMA iz Berlina), sekcija ZDAJ! kratke filme v sodelovanju z Luksuz produkcijo, festivalom StopTrik in Bazo slovenskih filmov, sekcija Retro pa osvetljuje pretekla dela – nevidna in nevidena. V posvetilo prvi in največji slovenski filmski zvezdo doslej Iti Rini bodo v sodelovanju s češkim Narodnim filmskim arhivom slovenskemu občinstvu prvič predvajali digitalizirano različico avantgardne klasike nemega filma Erotikon v režiji Gustava Machatýja.

eL8RIu0hiEs

Za organizacijo festivala so se odločili zato, "ker je v obdobju med leti 1995 in 2017 v Sloveniji le vsak dvanajsti, z javnimi sredstvi podprti celovečerni film režirala ženska in le vsak šesti kratki film, kot navaja raziskave Nike Gričar za Slovenski filmski center. Zato ker je na filmske akademije in šole vpisanih skoraj enako število študentk kot študentov, bistveno manj diplomiranih režiserk pa še vedno dobi priložnost za delo v filmski industriji, kot kaže raziskava evropske mreže avdiovizualnih ustvarjalk EWA. Zato ker se je na petih največjih filmskih festivalih v zadnjih treh letih za glavne nagrade potegovalo le 25 odstotkov filmov režiserk in le 8 odstotkov filmov režiserk, ki niso bele polti, kot kaže študija USC Anneberg in fundacije Time's Up pod vodstvom dr. Stacy L. Smith," pojasnjuje programska ekipa iz Društva za razvoj filmske Maribor.