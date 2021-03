Kongo, moja dežela

(poglavarjeve težave s kolonialno Evropo)

»Spoštovana gospa predsednica, podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova je nedavno ponovila obtožbe v zvezi s svobodo tiska v Sloveniji. Te obtožbe so sledile več podobnim izjavam tiskovnih predstavnikov Evropske komisije, ki so ob različnih priložnostih brez kakršnih koli dokazov, zgolj na podlagi posamičnih medijskih objav, postavljali pod vprašaj svobodo medijev, vladavino prava, neodvisnost pravosodja in stanje demokracije v Sloveniji nasploh. ... ne želimo, da se saga z neutemeljenimi obtožbami zoper slovensko vlado, podobno kot leta 2007, še naprej širi po Evropi — na žalost deloma tudi s pomočjo posameznikov iz institucij EU —, saj se večinoma uporablja za prikrivanje resničnih težav, s katerimi se sooča naša demokracija.«

— Janez Janša v pismu predsednici evropske komisije Ursuli von der Leyen razkriva domače sovražnike in tuje pomagače

»Napad Janeza Janše na svobodne medije se nadaljuje. Ali bosta Evropska komisija in Svet EU ukrepala, preden bo Slovenija prevzela predsedovanje EU in postala tretja protidemokratska ovira po Poljski in Madžarski?«

— Belgijski liberalni evroposlanec Guy Verhofstadt o Janševih napadih na medije

»Pomirite se, Guy Verhofstadt, niste več vodja kolonialne sile. In tudi Slovenija ni Kongo.«

— Janšev tvit v odgovor na kritični Verhofstadtov tvit

Seveda vsak ve, kdo je Ivan Janez Janša. Kdo je bil Mobutu Sese Seko, pa vedo pretežno le starejši. A je med njima več podobnosti kot razlik. Eden se je rodil v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji, drugi v Belgijskem Kongu. Oba so od otroštva privlačili vojaštvo in uniforme. Sese Seko je postal častnik belgijske kolonialne vojske, Ivan Janez pa je diplomiral iz režimske splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. Ivan Janez je oboževal in častil svojo prvo ljubezen – Tita, Sese Seko pa Patricea Lumumbo, ki je bil Titov veliki prijatelj. Ivan Janez je kasneje obrnil hrbet svoji prvi ljubezni. Še več, njegov idolatrični odnos se je kasneje obrnil v histerični antikomunizem. Sese Seko pa je uprizoril puč, izročil Lumumbo upornemu separatistu Tshombeju, ta ga je likvidiral, Sese Seko pa je za dolga leta postal zloglasen samodržec in diktator. Ivan Janez se to šele trudi postati. Sese Seko je malo pisal in veliko streljal. Janez Janša veliko piše in še več strelja – za zdaj predvsem tvite. A streljanje sovražnikov ni zredčilo, ampak jih je pomnožilo.