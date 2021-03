Ministrica odsotnih stališč in hrbtenice

Žena na službeni poti

Lilijana Kozlovič v oddaji Studio City

© TV Slovenija

Obnovimo najprej ta bizarni pogovor med voditeljem oddaje TV Slovenija Studio City Marcelom Štefančičem, jr., in pravosodno ministrico Lilijano Kozlovič – in to še preden se vprašamo, zakaj je Kozlovičeva sploh prišla pred enega najbolj neposrednih voditeljev v državi in potem izvedla odkimavanje, ki je postalo najbolj viralna zadeva preteklega tedna.