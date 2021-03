Položaj ženske v tradicionalnem patriarhalnem kmečkem okolju

Položaj ženske v tradicionalnem patriarhalnem kmečkem okolju

Predstava sodobnega cirkusa avtorice Danijele Zajc

© Maj Pavček

Na Facebook profilu festivala Rdeče zore bo nocoj ob 20.00 v živo iz Stare mestne elektrarne - Elektro Ljubljana potekal prenos predstave sodobnega cirkusa z naslovom Niti avtorice Danijele Zajc. Osebnoizpovedna predstava, ki se igra s preseki žanrov performansa, fizičnega teatra, (eksperimentalnega) sodobnega cirkusa, performansa na zračni vrvi in improvizacije, osvetljuje položaj ženske v tradicionalnem patriarhalnem kmečkem okolju.

Navdih za predstavo Zajc črpa iz življenja svojih babic, sester in matere, torej ženskega dela družine, ki je močen in pomemben, a je hkrati njihovo delo in doprinos k družini in kmetiji pogosto neviden ter sistemsko nepripoznan. Moški na kmetiji je praviloma "gospodar", ženska pa "gospodinja" in "vzdrževani družinski član".

Z različnimi vlogami, ki jih ženske prevzemajo, so povezane tudi stereotipne osebnostne lastnosti: biti skrbna, prijazna, nežna, feminilna ... Realnost pa predstavlja drugačne, včasih celo diametralno nasprotne podobe. Tako so lahko Niti kritika ter obenem poskus poklona, razumevanja in sprejemanja.

Avtorica preizprašuje tudi razhajanja med sprejetimi tradicionalnimi vrednotami življenja na kmetiji in njenimi osebnimi vrednotami. Tako se ukvarja z nenehnim spreminjanjem ter preseganjem lastnih meja in zmožnosti ter fluidnostjo identitete.

Osebni položaj ženske v nuklearni kmečki družini avtorica subtilno postavi v širši družbeni kontekst patriarhalne in kapitalistične družbene ureditve. Tovrstne sisteme postavlja pod vprašaj.

Kot scenografijo in rekvizit uporablja bale sena, s katerimi ustvarja odnose. Na predstavi je simbol patriarhata dekonstruiran, razkopan oziroma pokopan. Namesto tega avtorica skozi odnos do in z vrvmi razpira drugačne možnosti (so)bivanja.