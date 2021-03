Po filmu še knjiga

Bilo je nekoč ... v Hollywoodu

Bilo je nekoč...v Hollywoodu

Pri založbi HarperCollins so naznanili, da bo prvi roman slovitega režiserja Quentina Tarantina, ki literarizira zgodbo njegovega uspešnega filma Bilo je nekoč ... v Hollywoodu, izšel 29. junija. Kot je že pred časom poudaril Tarantino, so bile knjižne adaptacije filmskih zgodb njegovo prvo odraslo branje, nad njimi pa je navdušen še danes.

Ob najavi knjige je Tarantino dejal, da se z njo poklanja njemu ljubemu, a pogosto marginaliziranemu literarnemu podžanru romanov, ki nastajajo po filmski predlogi. Ob tem je izrazil navdušenje, da bo protagoniste iz filma spoznal še v literarni obliki, je režiserjeve besede povzel portal Dreadcentral.

Quentin Tarantino

© Georges Biard / Wikimedia Commons

Roman z zgodbo o nekdanjem zvezdniku televizijskih vesternov in njegovem dolgoletnem dvojniku, ki se v času umorov zloglasnega serijskega morilca Charlesa Mansona in vladavine terorja Helterja Skelterja leta 1969 v Los Angelesu odpravita na pot, da bi se uveljavila v filmski industriji, med drugim spregovori tudi o igralki in ženi režiserja Romana Polanskega Sharon Tate, ki so jo nosečo umorili pripadniki ameriškega Mansonovega kulta. Ob najavi romana, ki bo izšel junija, so v založbi zapisali, da bo "obenem izvrsten, smešen in brutalen".

WhYH1JeWOfY

Tarantino je sicer z založbo HarperCollins podpisal dvojno pogodbo, s katero se je zavezal k izdaji romana po z dvema oskarjema nagrajenem filmu Bilo je nekoč ... v Hollywood ter teoretskega dela. Tako je Tarantino napovedal še knjigo Cinema Speculation, v kateri bo podal svoj pogled na filme iz 70. let.

PREBERITE TUDI: