O razmerju s Picassom, feminizmu in komunizmu

Pogovor s hrvaško pisateljico Slavenko Drakulić

Slavenka Drakulić

© Uroš Abram

V novi epizodi spletnih knjižnih dogodkov Beletrina v živo, ki so objavljeni ob ponedeljkih na spletni strani založbe, lahko prisluhnete pogovoru novinarke Ksenija Horvat s Slavenko Drakulić, eno najbolj prevajanih in branih hrvaških pisateljic, ob izidu slovenskega prevoda romana Dora in Minotaver: Moje življenje s Picassom.

Izjemna ustvarjalka Dora Maar je v knjigi razgaljena skozi svoje turbulentno razmerje s Pablom Picassom, enim največjih genijev 20. stoletja. Dora je bila rojena leta 1907 v Parizu, odraščala pa je v Buenos Airesu. Še pred razmerjem s Picassom je bila priznana fotografinja in ena najbolj izstopajočih figur pariške avantgarde.

Med njuno dolgotrajno zvezo je Picasso Dorino podobo ujel v serijo portretov. V romanu Dora in Minotaver doživljamo pripoved o strastnem in burnem ljubezenskem razmerju skozi glas Dore Maar. Slikar pred nami zraste kot podoba minotavra, ki je precej manj privlačna in precej bolj brutalna, kot bi od razvpitega slikarja pričakovali.

Slavenka Drakulić (1949) je novinarka in ena najuspešnejših ter najbolj prevajanih hrvaških avtoric. Do danes je objavila trinajst knjig, nekatere od njih so prevedene v več kot dvajset jezikov. V svojih delih se ukvarja s temami, kot so feminizem, komunizem in postkomunizem, napisala pa je tudi več izjemno uspešnih romanov.

