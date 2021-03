Britney Spears se je vse to dogajalo le zato, ker je ženska

Framing Britney Spears, Samantha Stark, 2021

Uganka padlega dekleta.

»Kdor zraste pred očmi javnosti, bo tragično končal,« pravi Mara Wilson, nekdanja otroška filmska zvezdnica. Matilda v Matildi, hči Robina Williamsa v Očku v krilu. Še več: »Naša kultura te deklice gradi le zato, da bi jih lahko uničila.« Mara Wilson je nedavno v New York Timesu objavila zelo odmevno kolumno, v kateri popisuje, kako je, namesto da bi praznovala rojstni dan, dajala intervjuje, kako so jo tabloidi razglasili za »razvajenko«, če je rekla, da je utrujena, kako so jo novinarji seksualizirali in že pri šestih mirno spraševali, če ima fanta, kateri igralec se ji zdi najbolj seksi in kaj misli o Hughu Grantu, ki so ga zasačili s prostitutko, kako so se njene fotografije že pri dvanajstih pojavile na spletnih straneh, ki so slavile »foot fetish« (»Vsakič me je bilo sram«), in kako so odrasli moški nenehno komentirali njeno telo. »Hollywood je sklenil, da bo obračunal s spolnim nadlegovanjem v filmski industriji, toda mene na filmskem setu niso nikoli spolno nadlegovali. Spolno nadlegovali so me mediji in javnost.« Ljudje si domišljajo, da si »slavni otroci to zaslužijo«, da torej »sami iščejo«, to pa zato, ker so »slavni in pomembni«. Ironično: to običajno moški rečejo ob posilstvu – saj je sama iskala!

Mara Wilson obenem tudi poudari, da se ji zdi srhljivo, kako so ljudje govorili o Britney Spears – in to jo spominja na to, kako so govorili o njej. »Britney Spears in jaz sva med odraščanjem dobili isto lekcijo: ko si mlada in slavna, nimaš nobene kontrole.« In njena kolumna, naslovljena Laži, ki jih Hollywood pripoveduje o deklicah, zveni kot uvod v Framing Britney Spears, doku o tem, kako so mediji Britney Spears, ki je zdaj – po vseh tistih škandalih in aferah in britjih glave – v očetovi »oskrbi« (nekakšnem hišnem priporu), najprej »skadrirali« in potem »potunkali« (če naj upoštevamo oba pomena izraza »framing«). Kako so jo torej uokvirili in zgradili ter potem sklevetali in uničili. Mara Wilson ima povsem prav – tudi Britney Spears so že kot malo deklico seksualizirali. Vidimo posnetke njenega otroškega televizijskega nastopa, po katerem jo priletni voditelj, ki ne more prehvaliti njenih »čudovitih, ljubkih oči«, vpraša: »Ali imaš fanta?«

Ker ga nima, se ji ponudi sam. Pri desetih. Vidimo posnetke paparazzov, ki jo brutalno zalezujejo, oblegajo in plenijo, nadlegujejo in tako rekoč posiljujejo, toda neki paparazzo mirno dahne: »Videlo se je, da uživa.« Ja, sama je iskala. Ker je slavna, jo lahko posilimo! Vidimo naslovnice tabloidov, slavilce zvezdnikov, ki so ga »namočili vanjo«. Vidimo »maščevalne« videe pevcev (Justin Timberlake), s katerimi se je razšla. Vidimo toksično, mizoginično, šovinistično, zaničljivo okolje, ki jo je požrlo. Slavne običajno trolajo anonimni tviteraši in koprive – Britney Spears so trolali mediji. Njeni feni in fenice, privrženci gibanja #FreeBritney, ki jo skušajo osvoboditi očetove ječe, pravijo: »Kaj takega se moškemu v Ameriki ne bi zgodilo.«

Prav res: Britney Spears se je vse to dogajalo le zato, ker je ženska. In v času, ko je gibanje #MeToo poskrbelo, da se ženskam takšne reči, kot so se v preteklosti dogajale Britney Spears, težje dogajajo (ali pa sploh ne), je povsem logično, da je spisek tistih, ki pri tem dokuju niso hoteli sodelovati, zelo dolg. Če bodo po kolumni Mare Wilson posneli dokumentarec, si težko predstavljam, da bi pri njem sodelovali tisti, ki so jo pri osmih spraševali, kaj misli o Hughu Grantu, ki so ga zasačili s prostitutko. (Hulu)

