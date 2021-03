Veselovo poročilo

Šestindvajsetega junija lani je uredništvo Mladine na državno tožilstvo vložilo kazensko ovadbo zoper gospodarskega ministra Zdravka Počivalška. Vložilo jo je na podlagi zbranih podatkov in dokumentov, iz katerih je jasno izhajalo, da je minister Počivalšek ob podpori predsednika vlade naklepno, z namenom, da bi nekomu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, izrabil svoj uradni položaj in prestopil meje uradnih pravic. Minister za gospodarstvo je v soglasju s predsednikom vlade Janezom Janšo (ali po njegovem navodilu) odločil, da se zaščitna oprema kupuje prek posrednikov. Nakupi opreme so bili netransparentni, delno nepotrebni, kupovala se je neustrezna oprema, oprema, ki niti v drugem valu ni bila uporabljena, vse prek posrednikov, ki so si obračunali marže, torej služili, tudi njihove cene so bile višje od cen zavrnjenih ponudnikov. Minister je zavestno zavračal nakupe po nižjih cenah in zahteval, da se kupuje od točno določenih dobaviteljev, katerih imena so se izbirala v njegovem kabinetu in pri najbližjih sodelavcih predsednika vlade.

Zakaj smo se takrat pri Mladini odločili za vložitev ovadbe? Prvi razlog je, da je takšno ravnanje po slovenski zakonodaji dolžnost vsakega državljana. Če ima kdo podatke o morebitnih kaznivih dejanjih, je dolžan o tem obvestiti pristojne organe. Drugi razlog pa je izhajal iz razmer, ki jih je povzročila vlada Janeza Janše, ko je začela razstavljati organe nadzora. Takrat sta minila že dva meseca, odkar je žvižgač Ivan Gale razkril eno največjih korupcijskih afer, pa kriminalisti še niso obiskali glavnih osumljencev. Takrat je minister za notranje zadeve Aleš Hojs že začel zelo načrtno obglavljati slovensko policijo in preiskovalni urad. Predvidevali smo, da se bo to v prihodnjih mesecih le še nadaljevalo. In se tudi je. Do danes je policija že na vseh ravneh onemogočena, večina preiskovalcev je prestavljena in odstranjena.

Janševa vlada je storila vse, da bi preprečila preiskovanje nakupov medicinske opreme. Zato je Mladina že junija ovadbo poslala neposredno na tožilstvo.

Tudi tožilstvo vse težje opravlja svoje delo, pritiski premiera, širše SDS in gospodarskega ministra nanj so neposredni in posredni, vključujejo tudi grde napade na generalnega državnega tožilca. Po naših podatkih minister in premier tožilstvu pošiljata signale, naj že neha preiskovati.

Glede na opisano po enem letu te vlade v Sloveniji ne moremo več reči, da je zagotovljena vladavina prava. Policija je podrejena SDS. Tožilstvo je na udaru. Ivan Gale je vmes ostal brez službe.

A če je izvršni oblasti uspelo ustaviti delo policije (podobno se je leta 2008 zgodilo v primeru Patria, ko je delo policije blokiral takratni minister za notranje zadeve Dragutin Mate, zaradi česar je propadlo veliko možnih dokazov o korupciji), če ji je s spremembo podzakonskih aktov uspelo uvesti dodatni nadzor nad delom posameznih tožilcev (ker tožilci odslej lahko dajejo kriminalistom le pisna navodila, ne pa več zgolj ustnih, to pomeni, da ključnih informacij kriminalisti ne morejo več nadzorovati sami, ampak so o njih obveščeni tudi njihovi politični nadrejeni), to ne velja za vse nadzorstvene organe v državi. Največji problem za Janšo in Počivalška je zato bilo računsko sodišče, ki ga je žvižgač Ivan Gale dejansko prvo obvestil o nepravilnostih, državnim revizorjem je tudi dostavil vso dokumentacijo.

Več kot pol leta že trajajo groba vojna zoper računsko sodišče in poskusi diskreditiranja njegovega predsednika Tomaža Vesela, ki jih izvajajo SDS, Janez Janša in Zdravko Počivalšek. Zadnji poskus diskreditacije smo videli ta teden, ko so poslanske skupine SDS, NSi in SNS vložile zahtevo za sklic seje mandatno-volilne komisije državnega zbora, na kateri naj bi Tomaža Vesela odstavili s položaja predsednika računskega sodišča. Seveda omenjena komisija te pristojnosti sploh nima. To tudi vedo. Zakaj torej vse to počnejo? Da bi bil ugled računskega sodišča v trenutku, ko bi prišlo končno na dan poročilo, čim bolj okrnjen.

Poročilo računskega sodišča je zdaj tu. Jasne pa so tudi konsekvence, ki takemu poročilu sledijo. Če jih ne izpeljejo politiki, jih javnost, po navadi s protesti in množičnimi zborovanji. To je tudi razlog, da je Slovenija edina evropska država, kjer so protesti že od maja lani prepovedani. Nikogar se namreč samodržci ne bojijo bolj kot ljudstva.