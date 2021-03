Primer spolne zlorabe

Prihaja 23. Festival dokumentarnega filma, ki bo pokazal, kako se spolno nadlegovanje zapakira v »študijski proces«, kako izgleda končna rešitev medijskega vprašanja in zakaj je imela gluho-slepa Helen Keller socialistični nasmeh

Nemški doku Primer spolne zlorabe pokaže to, o čemer govori Mia Skrbinac, slovenska igralka, ki je prijavila spolno nadlegovanje na AGRFT, ko pravi, da je profesor spolno nadlegovanje zapakiral v »študijski proces«.

Leta 2015 je znani, kontroverzni nemški režiser priredil veliko avdicijo za svoj novi film. Odzvalo se je nekaj sto mladih igralk, med katerimi je bilo precej mladoletnih. Nekatere so bile stare šele 14 let. Hotele so postati igralke. Vse so sicer vedele, da bo šlo za film o incestu, toda niso vedele, kaj jih čaka na avdiciji. Kot se je namreč izkazalo, je bila avdicija le izgovor za spolno nadlegovanje – le pretveza za spolno zlorabljanje.