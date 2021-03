»Svoboda govora je v avtoritarnih režimih pač zločin«

IZJAVA DNEVA

"V filmu poskušam razprostreti več razlogov, zakaj si je bil Hašokdži navzkriž s kronskim princem in kraljevo družino. Zmotno so verjeli, da Hašokdži zanje predstavlja grožnjo, ker je bil nekoč v njihovih notranjih krogih, nato pa javno kritičen do njih. Džamal je bil predvsem eksistenčna grožnja za avtoritarno državo: poosebljal je idejo nekoga, ki je bil nekoč "njihov", zdaj pa živi na ameriških tleh, piše za ameriški časopis in kritizira tako savdski režim kot Donada Trumpa. K odločitvi za umor je po mojem mnenju pripeljal nazor, da v državi, kakršna je Savdska Arabija, šteje mnenje enega samega človeka, torej vladarja. Prav gotovo so imeli podatki, ki so jih pridobili s hekanjem Omarjevega telefona, težo, ampak ni pa bilo enega samega razloga, da je bil umorjen. Jasno pa, da ne bi mogel narediti ničesar, zaradi česar bi bil tak odziv upravičen. Svoboda govora je v avtoritarnih režimih pač zločin."

(Američan Bryan Fogel, oskarjevec in režiser dokumentarca Disident, ki prikazuje umor savdskega novinarja Džamala Hašokdžija, ki je leta 2018 pretresel svet; 60-letnik je v Carigradu obiskal veleposlaništvo Savdske Arabije, ker je potreboval ustrezne dokumente za poroko s svojo turško zaročenko. Hatice ga je čakala zunaj, na ulici – čakala in čakala in čakala. A Džamal ni nikoli več stopil iz stavbe, tudi ko so se pred veleposlaništvom zbrali novinarji in zahtevali odgovore; v intervjuju na MMC RTV SLO)

Disident

