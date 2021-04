El Caudillo moje vasice

(Bo zamenjal tudi Evropo in svet?)

»Premier Janez Janša je po petkovem sporu glede predvajanja videa o položaju medijev v Sloveniji danes vodjo skupine Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije Sophie in ’t Veld pozval, naj odstopi s tega položaja, saj da je nepopravljivo škodovala ugledu in verodostojnosti omenjene skupine. Slovenska vlada jemlje svobodo govora in medijev zelo resno in ne sprejema cenzure.«

— Janez Janša bi skupaj z Veselinovičem in Kaduncem zamenjal še Sophie in ’t Veld (STA, 29. 3. 2021)

»Mednarodni inštitut za tisk (IPI) ocenjuje, da je le malo držav v Evropi, ki so doživele tako hiter preobrat na slabše pri svobodi medijev po zamenjavi oblasti. To je privedlo v zaskrbljujoč padec medijske svobode v kratkem času v državi, ki je bila doslej relativno varna za neodvisno novinarstvo, poročilo IPI navaja State Department.«

— Janez Janša je že pred izvolitvijo zahteval zamenjavo Joeja Bidna (STA, 31. 3. 2021)

»Ampak saj generalisim je vendar čuden!« jih je jel zgroženo prepričevati Juan.

»Kaj čuden, blazen je,« ga je popravil eden od mož za šankom.

»Kako je vendar mogoče, da blaznež upravlja celotno dolino?«

»I, kako? Saj ne ve, da je blazen,« je kot advokat izstrelil upokojeni učitelj, ki je bil videti še nekako najbolj urejen, pa tudi najbolj prestrašen.

»Pa zakaj, hudiča, se potem ne potrudite, da bi mu to predočili?« se je nadležno čudil Juan.

»Kako vendar? Mi se trudimo, da bi mu to prikrili,« se je na polna usta zarežal brezzobi natakar preko nemarnega šanka.

»Saj ste pravzaprav vsi blazni,« je bolj sebi kot druščini zabrundal Juan.

— Jesus Maria Gomez: El Caudillo de mi Pueblito

Pred 27 leti (!) sem s tem »citatom« začel kolumno v že dolgo pokojnem časopisu Republika. Na dan izida sem šel po Šubičevi, ko se mi je nasproti pripeljal pokojni prijatelj Jaša na svojem legendarnem kolesu in rekel, da se postavlja v vrsto za izposojo. »Izposojo česa?« sem ga sprenevedavo vprašal. »Ja, one knjige o podeželskem Caudillu,« mi je odgovoril. »Jaša, to je vendar fikcija,« sem odvrnil. On pa meni nazaj: »Ja, ja, saj je jasno, da je žanr magični realizem, čeprav avtorja ne poznam.« Nakar sem ponovil: »Fikcija, Jaša, fikcija!« Potem je dojel in prasnil v smeh. »A res? Ampak zadene pa na polno!« No, danes to drži še bolj kot ob svojem času.