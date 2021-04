Pomagajmo Petru Lukoviću

Priznani novinar, ki je sodeloval tudi z Mladino, se bori s težko boleznijo

Petar Luković in zdaj že pokojni Lemmy iz zasedbe Mötorhead

© arhiv Mladine

Eden najbolj znanih novinarjev z območja nekdanje SFRJ Petar Luković, ki je pisal za beograjsko Vreme in splitski Feral, za sarajevske Dane in zagrebški Polet, imel znamenito rubriko Singli v Džuboksu, sodeloval z Mladino in v njej objavil enega svojih najboljših člankov (Kaj ti bo življenje, če nimaš vizuma iz leta 1993), je nekdanji glavni urednik portala www.e-novine.com in zadnjih nekaj let glavni urednik spletne strani www.xxzmagazin.com, se že več kot leto bori s hudo boleznijo – pljučnim rakom. V tem času je prestal tudi lasersko operacijo, s katero so mu odstranili možganski tumor.

Luković je s pokojnino, ki znaša 250 evrov, na milost in nemilost prepuščen slabemu finančnemu položaju. Za Mladino je povedal, da mu je bilo desetletja »pisanje pomembnejše od pokojnine v prihodnosti«, pri čemer ni slutil, da se bo zaradi bolezni znašel v položaju, v katerem se bo moral na dveh frontah – zdravstveni in finančni – boriti za preživetje.

Petar Luković in Ante Marković

© arhiv Mladine

Za Mladino je povedal, da mu je bilo desetletja »pisanje pomembnejše od pokojnine v prihodnosti«, pri čemer ni slutil, da se bo zaradi bolezni znašel v položaju, v katerem se bo moral na dveh frontah – zdravstveni in finančni – boriti za preživetje.

Če lahko pomagate Petru Lukoviću (med drugim je eden redkih Srbov, ki se ponašajo z nagrado častni meščan Sarajeva, prejel jo je leta 2010), to lahko storite prek PayPala in njegovega elektronskega naslova petar.lukovic@xxzmagazin.com.

Petar Luković in Tereza Kesovija

© arhiv Mladine

Spodaj lahko preberete Lukovićev članek iz arhivske Mladine, za lažje branje odprite pdf-datoteko, ki je na voljo na tej spletni povezavi.

© arhiv Mladine

Dodajamo še povezave do Lukovićevih člankov o bolezni, objavljenih na portalu xxzmagazin: