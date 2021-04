Razstava Plaktivatovega natečaja na temo Solidarnost

Na ogled je 32 plakatov, 16 plakatov, ki jih je strokovna žirija uvrstila v finalni izbor natečaja ter 16 plakatov po izboru TAM-TAM Inštituta

© Asiana Jurca Avci

V Plakatni galeriji Figovec na prostem v Ljubljani je do 15. aprila na ogled razstava plakatov trinajstega TAM-TAMovega natečaja Plaktivat, ki se je tokrat dotaknil družbenega pojma solidarnost. "Namen vizualnih sporočil je spodbujanje in krepitev solidarnosti v družbi, odpiranje pogovora o temeljih solidarnostnih vrednot in refleksija o pomenu solidarnosti za oblikovanje boljše družbe v naši prihodnosti," so zapisali v TAM-TAM Inštitutu.

Plaktivat je natečaj za oblikovanje mestnega plakata na aktualne teme, ki pretresajo našo družbo. Združuje družbeno vlogo mestnega plakata kot izjemno razširjenega medijskega formata in njegovo umetniško vrednost.

Na natečaju je sodelovalo 336 del iz 28 različnih držav. Razstava predstavlja 32 plakatov, 16 plakatov, ki jih je strokovna žirija uvrstila v finalni izbor natečaja ter 16 plakatov po izboru TAM-TAM Inštituta.

Plaktivatovo žirijo so sestavljali: Sašo Petek (Agencija 101), Katja Petrin Dornik, Vasja Grabner (AV studio), Domen Husu (Yin Young), Martina Kokovnik Hakl, Luka Bajs (Grey), Tomaž Drozg (TAM-TAM).

Žirijo za študentko kategorijo so sestavljali: Nejc Trampuž, Alja Herlah, Blaž Rat, Alja Horvat, Nejc Prah.