Raper, ki Janševi vladi nastavlja ogledalo, nocoj v živo iz Kina Šiška

Iz Kina Šiška bo nocoj ob 21.00 prenos koncerta raperja Doše, ki bo na ogled na spletni platformi Entrio. Vladimir Kosović, bolj znan pod vzdevkom Doša, je konec oktobra objavil skladbo Odprto pismo predsedniku RS, ki jo je pospremil tudi odmevni videospot. V njej se je spraševal in ugotavljal: »Ta zima 2020 bo mora, in toliko je muzika znala poživeti njihove dni, in koliko do drugega vala naj umetnikov trpi? Ozvočevalci, lučkarji, roadieji, tonci. Veš, koliko se fučka njim, kakšen dal ti jim bon si? Za oditi na dopust, če ste delo tukaj blokirali vsem, in plus, še kar prispevke kasirat vseen, in banke promovirat, odlog kredita hkrati, manipulirat stranke, obrestna mera krat tri. Elektro spustil cene, pa rečeš, kva? Bravo! Samo smo plačali isto, ker smo bili več doma, kao. SDS-ovo zahvaljevanje s plakatov, tukaj so eni stanje izkoristili bogato. Od ventilatorjev do servet z gumicami, pa respiratorjev, pa čepeti zunaj samo, nočem noter, ne, no.«

Kasneje je postregel s še bolj neposredno skladbo (Razglednice), v kateri je besedilo odsev tretnutnega političnega dogajanja v Sloveniji. V njem se bodo našli številni slovenski politiki, predvsem tisti iz Janševe koalicije, ki Slovenijo iz tedna v teden bolj spreminja v svoje dvorišče. »Ti veliki vodja, domoljub, nacionalist, seksist, ki s policisti ustrahoval bi civiliste,« med drugim o predsedniku vlade pravi v skladbi Razglednice.

Kljub več kot dve desetletji dolgi karieri ter kljub stanovskemu spoštovanju in sodelovanju z vidnimi imeni domače glasbene scene, Doša nikoli ni po nepotrebnem silil v ospredje, temveč je raje počakal na primeren čas in udaril. Neustrašno, neposredno, brutalno iskreno. Mnogi se ga spomnite iz dvojca Da II Deuce, ki sta ga tvorila s Cazzafuro, predvsem po komadu Dost vas mam s prve kompilacije slovenskega hip hopa 5’00“ Of Fame – Za narodov blagor iz leta 2000. Bil je tudi član kolektiva Sami norci, ki je poznan po odmevnem solo prvencu Memento Mori (2010)

Za raperje svoje generacije pravi, da obstajajo tisti, ki prisegajo na ideale 90. let, in tisti, ki so v duhu časa sprejeli trap evolucijo. Kritičen je do kolegov, ki želijo poustvarjati vajb iz zlate ere hip hopa, »ko smo vsi hoteli biti kot črnci«. Verjame, da je treba danes kontekstualizirati resničnost, kot jo poznamo leta 2021. "Res pa je tudi, da je sodoben hip hop doma in v tujini razdeljen na različna občinstva," je v Mladini med portretiranjem Doše zapisal Jaša Bužinel.

