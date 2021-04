Spletni koncert rap veterana Doše

Danes na platformi Entrio

© Uroš Abram

Iz Kina Šiška bodo danes ob 21.00 prenašali koncert Doše, ki bo na ogled na platformi Entrio. Kljub več kot dve desetletji dolgi karieri ter kljub stanovskemu spoštovanju in sodelovanju z vidnimi imeni domače glasbene scene, nikoli ni po nepotrebnem silil v ospredje, ampak je raje počakal na primeren čas in udaril. Neustrašno, neposredno, brutalno iskreno.

Mnogi se ga spomnite iz dvojca Da II Deuce, ki sta ga tvorila s Cazzafuro, predvsem po komadu Dost vas mam s prve kompilacije slovenskega hip hopa 5’00“ Of Fame – Za narodov blagor iz leta 2000. Bil je tudi član kolektiva Sami norci, ki je poznan po odmevnem solo prvencu Memento Mori (2010)

Nedavno je posnel odmevna videospota za singla Odprto pismo predsedniku RS in Razglednice, v katerih se dotakne družbenopolitične agonije, ki jo v času pandemije doživljamo pod Janševo vlado.

U4Tcl1Zioeg

"Za raperje svoje generacije pravi, da obstajajo tisti, ki prisegajo na ideale 90. let, in tisti, ki so v duhu časa sprejeli trap evolucijo. Kritičen je do kolegov, ki želijo poustvarjati vajb iz zlate ere hip hopa, »ko smo vsi hoteli biti kot črnci«. Verjame, da je treba danes kontekstualizirati resničnost, kot jo poznamo leta 2021. Res pa je tudi, da je sodoben hip hop doma in v tujini razdeljen na različna občinstva. 'V Sloveniji imaš zdaj fene, ki poslušajo vse, naključne poslušalce, ki poznajo samo Zlatka, Trkaja, Challeta, Nipkeja in Emkeja, in številne druge vrste podpornikov,' opiše razmere na sceni. Zaradi skupnih korenin ni redkost, da vse omenjene ustvarjalce občasno ujameš v skupnem komadu, namenjenem širšemu občestvu," je v Mladini zapisal Jaša Bužinel.

6omy5Y-M-ZE