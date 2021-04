Zgodba edinega serijskega zmagovalca v zgodovini slovenskega moškega alpskega smučanja

Predstava Rokova modrina, posvečena Roku Petroviču, je nastala po besedilu Boštjana Videmška in v režiji Matjaža Pograjca

© Nejc Saje

Na spletni strani Tretji oder bodo 17. aprila ob 20.00 v živo iz Slovenskega mladinskega gledališča prenašali predstavo Rokova modrina, ki je posvečena preminulemu smučarskemu šampionu Roku Petroviču, nastala pa je po besedilu Boštjana Videmška. Režiser Matjaž Pograjc se je na življenjsko zgodbo edinega serijskega zmagovalca v zgodovini slovenskega moškega alpskega smučanja ozrl skozi prizmo kafkovsko jalovega boja proti sistemu in občutka moreče odtujenosti v njem. Ponovitvi predstave bosta 20. in 21. aprila ob 20.00.

Rok Petrovič je edini serijski zmagovalec v zgodovini slovenskega alpskega moškega smučanja. V sezoni 1985/86, na vrhuncu smučarske evforije, je v skupnem seštevku slaloma s petimi zmagami osvojil največje število točk in za seboj pustil tako Ingemarja Stenmarka kot Bojana Križaja. Ker nikoli ni bil ekipni igralec in ker je šport veliko bolj kot tekmovanje v nacionalnih barvah dojemal kot osebnostno rast, je izstopal tako močno, da ga večkrat sploh ni bilo mogoče opaziti.

"Smučal je tako, kot se smuča danes. Le da z muzejsko opremo. Zmagoval je, ker se ni bal poraza. Ko so drugi govorili, je Rok molčal. Prebiral je nemško klasično filozofijo in se našel v budističnih spisih. Ko so drugi tekli, je on plaval. Odplaval. Najprej, izjemno mlad, v znanost. V fiziko in v metafiziko, ki ju je tako umetelno spojil, da je skoraj osmislil alkimijo. Kasneje v morske globine in ostal tam spodaj," so zapisali na spletni strani gledališča.

Avtor dramskega besedila, novinar Boštjan Videmšek meni, "da je bil Rok Petrovič (in je še vedno) eden redkih slovenskih mitoloških junakov. In edini, ki je bil–in je tukaj in zdaj–resničen. Zato je zgodba Roka Petroviča, do zdaj sicer nikoli zares povedana in raziskana, tako močna identifikacijska točka za vsaj dve generaciji Slovencev, ki s(m)o v smučarsko, politično in družbeno ekstremnih in prelomnih osemdesetih letih prejšnjega stoletja iskali oprimke v spolzkih in ostrih skalah zgodovinskega previsa."

Igrajo: Primož Bezjak, Damjana Černe, Željko Hrs, Uroš Maček, Matej Recer in Katarina Stegnar. Glasba: Silence, scenografija: Tomaž Štrucl in Sandi Mikluž (Estrihi in ometi), kostumografija: Mateja Benedetti, koreografija: Branko Potočan, ilustracije: Meta Wraber, animacija: Gregor Balog, kompozitiranje, mapiranje in programiranje videoslike: Luka Dekleva, lektorica: Mateja Dermelj, oblikovanje svetlobe: David Cvelbar, oblikovanje zvoka: Silvo Zupančič, trening smučanja: Miha Lapanja, trening potapljanja: H2O Team, video: Dušan Ojdanič, avtor uvodnega videa: Dare Kragelj, oblikovanje maske: Barbara Pavlin.