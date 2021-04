Koncert tedna: Skova in Skovani

Trnovski raper bo predstavil svoj prvenec Theatrum

Skova

© Arhiv Kina Šiška

Iz Kina Šiška bodo v četrtek, 22. aprila ob 21. uri na spletni platformi Entrio prenašali koncert trnovskega raperja Skove, ki bo skupaj s spremljevalno skupino Skovani predstavil svoj prvenec Theatrum. Njegova besedila so kompleksno strukturirana in prepojena z močno pesniško metaforiko, obenem pa so vsebinsko obarvana z navdihom, ki izhaja iz gledališča.

Vasja Vipotnik – Skova je trnovski raper, pisec besedil, freestyler in poet, ki se z rapom ukvarja že od mladih let. Prvič je nase vidneje opozoril leta 2016 na odmevni rap bitki "Cajt za fajt". Kmalu zatem je posnel rap kompilacijo Okus metropole, organiziral pa je tudi dobrodelne koncerte in vodil delavnico kreativnega pisanja v ljubljanskem mladinskem centru Ulca.

Konec lanskega leta je najprej udaril s skladbo "Rap Michelangelo", ki je postala popevka tedna na Valu 202, potem pa še s težko pričakovanim prvencem Theatrum. Za instrumentalne podlage na plošči so poleg domačih hip hop producentov (Edich, Eleven Eleven, Beat by Dauc, Anže Petrač) med drugim poskrbeli tudi člani zasedbe Moveknowledgement.

Na odru Kina Šiška bo prvič v živo nastopil z zasedbo mladih glasbenikov iz žanrsko raznolikih skupin (Kokosy, Kiwi Flash), za spremljevalne vokale pa bosta poskrbela Urh Mlakar - Um in Zala Deželak.

i5TvdocPm5Y

stcAJkGodjU