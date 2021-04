Knjižni sejem na spletu

Ob svetovnem dnevu knjige med 22. in 25. aprilom

Ob svetovnem dnevu knjige bo med 22. in 25. aprilom vrata za štiri dni odprl Sejem s kavča, skupna spletna knjigarna, v kateri bo več kot 50 slovenskih založnikov po ugodnih sejemskih cenah ponudilo več kot 500 izbranih knjig. Razmere trenutno še ne dovoljujejo sejmov v živo; začasni spletni sejem zato omogoča nakup raznolikega izbora knjig v vseh slovenskih mestih in vaseh – tudi tistih brez knjigarn..

"Ni samoumevno, da imamo dobre knjige. Zato jih je pomembno ne le brati, temveč tudi kupovati. Enkrat letno lahko knjige kupujemo in jih drug drugemu podarjamo – tudi kot skupnost. V sodelovanju z več kot 50 založniki, Javno agencijo za knjigo RS, Društvom slovenskih pisateljev, splošnimi knjižnicami ter številnimi občinami in lokalnimi partnerji z vseslovensko pobudo vabimo k podarjanju knjig ob svetovnem dnevu knjige," so zapisali organizatorji.

Javna agencija za knjigo RS bo vsem trem predsednikom ter vladnim ministrom ob svetovnem dnevu knjige in vseslovenski pobudi podarila knjige domačih avtoric in avtorjev.

Sejem s kavča kot vseslovenski poziv k podarjanju knjig ob svetovnem dnevu knjige poteka na pobudo in v organizaciji pisarne Ljubljane, Unescovega mesta literature v sodelovanju s številnimi založniki, Javno agencijo za knjigo RS, Društvom slovenskih pisateljev, splošnimi knjižnicami ter partnerskimi organizacijami in občinami po Sloveniji.

Zgodba Sejma s kavča se je začela v lanskem letu, ko je pisarna Ljubljane, Unescovega mesta literature ob svetovnem dnevu knjige na pobudo in v sodelovanju z 62 založniki ter JAK praktično čez noč v podporo knjižnim ustvarjalcem organizirala prvi slovenski knjižni sejem na spletu. Obisk in podpora ustvarjalcem knjig sta bila izjemna; tudi zaradi velike medijske podpore. Ob koncu karantene smo v pisarni mesta literature uspešno zgodbo nadaljevali z organizacijo treh Sejmov na zraku, ki so potekali v živo.