»Otroci vidijo, da ravno mafija najbolje živi«

IZJAVA DNEVA

"Srednji razred je v sodobni družbi izredno oškodovan, saj smo se znašli v času tajkunov in izredno bogatih ljudi, ki lahko otrokom kupijo kar koli. Na drugi strani pa so otroci, ki nimajo praktično nič in vstopajo v družbo, v kateri se ne zmorejo počutiti dovolj dobro, ker materialno ne morejo parirati vrstnikom. Obstajata dva razreda otrok. Eni imajo starše politike in tajkune z džipi in dragimi urami. Zanimal me je ta drugi razred, konkretno tisti del, ki je srednji razred intelektualcev. Ta še naprej zastopa to, da je pomembno imeti znanje, se učiti, si prizadevati na fakulteti, vzgajati otroke v to, da je pomembno biti pošten, delaven, delovati etično. Potem grejo ti otroci v svet in vidijo otroke, ki niso pošteni, ki se ne trudijo z učenjem, a imajo vendar vse, kar ponuja potrošništvo. To nas obseda in nam postavlja popolnoma nove moralne vrednosti. Danes ni pomembno iti na izlet v naravo, ampak imeti drag apartma, najdražjo opremo za smučanje, pa še džipa za zraven, in potem si lahko glavni v svoji družbi. Starši sredi tega ne vedo, kaj reči svojemu otroku, naj počne. Naj bo diler, naj se pridruži mafiji? Otroci namreč vidijo, da ravno mafija najbolje živi. Kako naj danes kdo reče otroku, naj si prizadeva v šoli in konča fakulteto, zato da bo imel majhno plačo in si ne bo mogel kupiti stanovanja in avta, ne bo mogel preživljati svoje družine? Tema mojega filma je bila pokazati, kakšne so leta 2020 posledice vojne v BiH-u. Nismo se razvijali kot preostale evropske države, vmes smo imeli prekinitev za praktično trideset let, naši otroci pa odraščajo v posledicah tega."

(Ines Tanović, režiserka filma Sin, ki je na ogled na spletni platformi Art kino mreže Slovenije; o vzgoji otrok v Sarajevu, kjer se še vedno čutijo posledice vojne; v intervjuju na MMC RTV SLO)