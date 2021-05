Prvi Vrtni kavč festival

Koncerti in predstave na dvoriščih, vrtovih, terasah in pod okni

© Matija Solce

Od 7. do 9. maja bo potekal 1. Vrtni kavč festival, ki ga pripravljajo KD Matita, Kolektiv ZIZ in Radio MARŠ, Hiša otrok in umetnosti, MCLU Koper, ter ekipa festivala Plavajoči grad. Napovedujejo serijo intimnih koncertov in predstav na dvoriščih, vrtovih, terasah in pod okni po vsej Sloveniji.

Kavč festival je subkulturni, podtalni festival, ki poskuša oblikovati kulturno skupnost že peto leto zapored. Intimni dogodki so v preteklosti potekali v dnevnih sobah po Sloveniji in tako omogočili aktivno vključevanje udeležencev ter s tem brisali meje med gostitelji, umetniki in občinstvom. Takšni intimni dogodki bodo tudi letos poskrbeli, da se bo kulturno druženje iz virtualnega sveta ponovno preselilo med ljudi.

Letošnja posebnost bo tudi nova maskota festivala. To je retro gasilski avtomobil, ki bo služil kot prevozno sredstvo za nastopajoče, ki se bodo z njim prevažali na različne lokacije po mestu. Poleg tega bo del festivalskega dogajanja vsevključujoča akcija nastopov z balkonov, ko bodo izvajalci zaigrali za naključne mimoidoče. Nastopajoči bodo s podoknicami razigrali tudi soseske in dvorišča večstanovanjskih stavb.

Maribor bo 7. maja že drugič gostil Kavč festival, 8. in 9. maja pa bo festival potekal po Sloveniji, vse od Ljutomera, Ljubljane, Maribora, Komna in nekaterih vasi. Na več kot 100 dogodkih naj bi nastopilo okoli 70 izvajalcev.

Udeležba bo možna le ob predhodni prijavi. V primeru prostega mesta tako obiskovalec natančen naslov prejme šele ob rezervaciji brezplačne karte. Na ta način bodo poskrbeli za omejeno število gledalcev. Družinske predstave, intimni akustični koncerti, elektronika, poezija, pripovedovanje in drugi dogodki se bodo odigrali na terasah, na vrtičkih in strehah, dvoriščih večstanovanjskih stavb, pod napušči in na drugih primernih lokacijah.