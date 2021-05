Naša jeza je brezmejna

Zadnjih 50 let demonstracij skozi fotografski objektiv Toneta Stojka

Drugi petkov kolesarski protest, Ljubljana, 1. maja 2020

© Tone Stojko

Muzej novejše zgodovine Slovenije in Mladinska knjiga sta izdala obsežno monografijo Naša jeza je brezmejna: demonstracije 1968–2020 Toneta Stojka, ki na 360 straneh razgrne tematsko bogato in motivno raznoliko kronološko foto zgodbo zadnjih petdeset let demonstracij skozi avtorjev fotografski objektiv. V sredo, 5. maja, ob 19. uri bodo pripravili spletni pogovor s Tonetom Stojkom, urednico in soavtorico knjige Natašo Strlič ter soavtorji, ki ga bo vodila vodja Galerije Jakopič in kustosinja Marija Skočir.

Priznani in z nagrado Prešernovega sklada nagrajeni fotograf Tone Stojko je reportažni, gledališki, portretni, koncertni in tudi osebnointimni fotograf. Njegov izjemni fotografski opus razkriva osišče njegovega dela – fotografije demonstracij kot avtorjevo življenjsko poslanstvo in njegov osebni prispevek k družbeni odgovornosti. V dobrih petdesetih letih je v fotografsko brezčasnost ujel osrednja protestna gibanja, javna skupinska in individualna izražanja nezadovoljstva različnih družbenih in poklicnih skupin. Tone Stojko je bil vedno tam, kjer se je pisala zgodovina.

V sredo, 5. maja, ob 19. uri boste lahko na spletu spremljali pogovor s Tonetom Stojkom, urednico in soavtorico knjige Natašo Strlič ter soavtorji.

V Muzeju novejše zgodovine Slovenije hranijo preko 60.000 črno-belih negativov, ki jih je Stojko večinoma ustvaril kot dolgoletni fotograf in urednik fotografije tednika Mladina med letoma 1971 in 1994. Bogati arhiv je bil izhodišče za nastanek monografije.

Knjiga Naša jeza je brezmejna je črno-bel in barven sprehod po demonstracijah v slovenskem, jugoslovanskem in srednjeevropskem prostoru. V kronološkem zaporedju in v petih sklopih se pred bralcem odvijajo zgodbe od prvih Stojkovih analogno ovekovečenih študentskih demonstracij leta 1968 do novih, barvnih in digitalnih fotografskih zapisov demonstriranja v "koronavirusnem" letu 2020. V vsak sklop bralca uvedejo besedila priznanih avtorjev različnih profilov: dr. Mladena Dolarja, dr. Rudija Rizmana, dr. Vlada Miheljaka, Ervina Hladnika - Milharčiča, dr. Alija Žerdina, Nataše Strlič in Aljoše Mastena.

