Slovenski filmi v Budimpešti

Na ogled bodo filmi Jaz sem Frenk, Zgodbe iz kostanjevih gozdov in Polsestra

Zgodbe iz kostanjevih gozdov

© Zavod Nosorogi

Od 6. do 8. maja bodo v organizaciji Slovenskega filmskega centra in Budapest Filma ter v sodelovanju z Veleposlaništvom Republike Slovenije v Budimpešti, na daljavo potekali 5. Dnevi slovenskega filma. Madžarsko občinstvo si bo lahko ogledalo tri slovenske celovečerne filme: Jaz sem Frenk v režiji Metoda Pevca, Zgodbe iz kostanjevih gozdov Gregorja Božiča in Polsestra režiserja Damjana Kozoleta.

Otvoritveni film bo Jaz sem Frenk, tranzicijska zgodba o najdenih milijonih in politični ideologiji, ki razdvajajo tudi najtesnejše družinske vezi. Zgodba spremlja Frenka Mavriča, ki na zapuščinski razpravi po očetu ugotovi, da je pokojniku, ki je bil svojčas pomembna oseba v ozadju slovenskega osamosvajanja, na švicarskem bančnem računu ostalo nekaj milijonov pomanjkljivo opranega denarja. Frenkov mlajši brat bi s pripadajočo dediščino brez predsodkov dokapitaliziral svoje poslovne ambicije. Frenk, ki ostaja zvest svojim socialističnim vrednotam, pa začne odkrivati nečedno ozadje te dediščine. Milijoni med bratoma vnamejo nepomirljiv spor, v katerem se odražajo številni družbeni konflikti sodobne Slovenije. Režiser Metod Pevec je v tekmovalnem programu manjšinskih hrvaških koprodukcij na lanskem 67. festivalu v Pulju prejel zlato areno za režijo.

bkS_QqYMe2k

Film Zgodbe iz kostanjevih gozdov je slovensko-italijanska koprodukcija in je nastajal med leti 2012 in 2019 v produkciji Zavoda Nosorogi. Prvenec mladega režiserja Gregorja Božiča in scenaristke ter producentke Marine Gumzi je bil na predzadnjem festivalu v Portorožu nagrajen z 11 vesnami, med drugim za najboljši film, najboljšo režijo in najboljši film po izboru občinstva. Film je imel svetovno premiero na filmskem festivalu v Torontu. Skozi lirični preplet podob iz sanj, prividov in spominov film pripoveduje o razpadu majhne skupnosti na slovensko-italijanski meji po drugi svetovni vojni. Večkrat nagrajeni film je imel svetovno premiero na predlanskem 44. mednarodnem filmskem festivalu v Torontu. Leta 2019 je film na festivalu "Black Nights Film Festival – PÖFF" v Talinu prejel nagrado za najboljši prvenec, Društvo slovenskih režiserjev mu je lani podelilo Štigličev pogled za režijo.

qbBlgz1adDM

V filmu Polsestra v glavnih vlogah nastopata Urša Menart in Liza Marijina, ki je na 22. Festivalu slovenskega filma prejela vesno za glavno vlogo. Film pripoveduje o odtujenih polsestrah iz Izole, ki sta zaradi okoliščin prisiljeni živeti skupaj v majhnem najetem stanovanju v Ljubljani. Predlani se je uvrstil v uradni tekmovalni program 54. mednarodnega filmskega festivala v Karlovih Varih, kjer je imel tudi svetovno premiero.

IhCDq6HOKaQ

Vsi filmi so nastali s finančno podporo Slovenskega filmskega centra in bodo podnaslovljeni v madžarščino in angleščino, njihov ogled je omejen na Madžarsko. Predstavitve slovenskega filma so letos že potekale v Beogradu, od 24. do 27. maja bodo v puljskem kinu Valli, kasneje letos pa so predvidene tudi v Rimu, Lizboni, Luksemburgu, Sarajevu, Parizu in Pekingu.