Predstava, ki krvavo potrebuje gledalce

Avtorski prvenec Vita Weisa, ki brezkompromisno stopa pred občinstvo

Slaba družba

© Nada Žgank

Na Novi pošti (SMG) Ljubljana bo 11. maja ob 20.30 premiera avtorskega prvenca Vita Weisa Slaba družba, ki je nastal v koprodukciji Nove pošte (Slovensko mladinsko gledališče in Maska Ljubljana) ter Momenta. Pri snovanju projekta je avtorja presenetila nenadnost pandemije in porušila njegov ustvarjalni (ne)mir in pristop.

Pandemija je do temeljev zamajala vsa pravila človekovega delovanja, tudi umetniškega, obenem pa razprla nova obzorja in možnost za drugačne premisleke. Z izolacijo je prinesla tudi izjemno močno psihično negotovost in … novo družbo. Naenkrat smo ostali sami, sami s seboj.

"Slaba družba je tako čisti odlitek duha časa, ki krvavo potrebuje gledalce. Odlitek, oluščen besed in malone vseh odrskih iluzij, a vendarle polnokrvna gledališka izkušnja," so zapisali na spletni strani.

"Slaba družba je odraz prelomnice, na kateri smo. Weis preizkuša lastno rutino, poskuša osmisliti bivanje na odru 'kljub vsemu', morda tudi ugotoviti, zakaj sploh vztrajati v frustrirajoči gledališki škatli. Kaže nam odvečnost vsega, kar smo vajeni gledati, z odrom, nad katerim nihajo odvečni električni kabli, vred. Gledalcev ne nagovarja, le zakaj bi jih, interaktiven je s samim seboj. Priokus absurda nas spomni, da smo sredi ponovitve nečesa že videnega. Ni namreč prvič, da se mora umetnost ustaviti zaradi te ali one vojne. V tovrstnih razmerah je toliko pomembneje uvideti kontekst in biti matematično jasen: ker je gledališče del ustroja, temelječega na ekonomski 'rasti', in ker se ta ustroj pravkar sesuva vase, se sesuva tudi gledališče. V hiperkomodificiranem svetu je fizični prostor umetnosti – nečesa izrazito nematerialnega, ki se občasno pojavlja v materialističnem okviru gledališke institucije – radikalno skrčen", je v gledališkem listu zapisal Nenad Jelesijević.

Svetovanje za režijo: Žiga Divjak, svetovanje za gib: Nina Pertot Weis, svetovanje za glasbo in oblikovanje zvoka: Tomaž Grom, dramaturško svetovanje in pomoč pri konceptu: Žiga Divjak, Nina Pertot Weis, Tomaž Grom, oblikovanje luči: Vito Weis, Igor Remeta, scenografija in kostumografija: Vito Weis, vodja tehnike: Igor Remeta, producentki: Tina Dobnik (Nova pošta), Nika Bezeljak (Moment)