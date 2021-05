Film tedna: Stotnik

Vojna drama je alegorija koruptivne narave moči, v kateri preprosta uniforma iz vojnega dezerterja potegne na dan morilsko pošast

Na 1. programu TV Slovenija bo nocoj ob 22.45 na ogled film Stotnik v režiji Roberta Schwentkeja, posnet po resnični zgodbi, ki se je odvila v zadnjih tednih druge svetovne vojne. Groteskna, stilizirana in z drobci črno črnega humorja posuta vojna drama je alegorija koruptivne narave moči, v kateri preprosta uniforma iz vojnega dezerterja potegne na dan morilsko pošast.

April 1945. Tretji rajh je v popolnem razsulu in tudi morala vojakov ni več na fanatični ravni. Mladi Willi Herold dezertira in med begom naleti na zapuščen avto, v katerem je tudi popolna uniforma oficirja čina stotnika. Najprej si jo obleče samo zato, da bi se pogrel, kmalu pa ugotovi, da bi mu vojaki sledili, tudi če niso povsem prepričani, da je res oficir, za katerega se izdaja. V stanju brezvladja in zaradi spranih možganov ljudje pač potrebujejo vodjo. Negotovi in od vojne izmučeni mladenič se tako čedalje bolj vživlja v svojo vlogo in s skupino pajdašev začne smrtonosni pohod skozi opustošeno deželo.

"Skoraj sedemdeset let po koncu druge svetovne vojne njene grozljive brutalnosti v nas še vedno budijo občutke zgroženosti in nedoumljivosti. Nasilna dejanja se z današnjega gledišča zdijo nenormalna, psihopatska, srhljiva. Toda groza je moralen, ne analitičen koncept. Heroldova zelo posamična perspektiva specifičnega zgodovinskega dogodka nam da vpogled v univerzalno resnico o stanju človeka med vojno – tako v preteklosti kot danes," je zapisal režiser.

"Stotnik se konča s kodo – Willi in njegovi nacisti v uniformah/ kostumih planejo v sedanjost, na današnje, sodobne ulice, kjer potem težijo in grozijo mimoidočim. Tako kot so nekoč težili in grozili Judom, Romom in Slovanom. Stotnik je še en namig, da je Hitler preživel, obenem pa tudi svarilo: kdor fašista le igra ali imitira, slej ko prej tudi zares postane fašist! Za skrajno desnico, ki žge po Evropi, pravijo, da ni fašistična – ne, to so le “populisti”, “patrioti”, “etnonacionalisti”. Si res želite, da bi vsi ti “populisti”, ki fašiste le igrajo, v kakšnem džipu našli nacistične uniforme?", je v Mladini zapisal Marcel Štefančič, jr.

Robert Schwentke (rojen leta 1968 v Stuttgartu) je diplomiral na filmski šoli Columbia College Hollywood v Los Angelesu. Svoja prva celovečerca je posnel v Nemčiji, nato pa je z delom nadaljeval v ZDA, kjer je zaslovel s filmi, kot so Pogrešana na letalu (Flightplan, 2005), Žena popotnika v času (The Time Traveler’s Wife, 2009), Upokojeni, oboroženi, nevarni (RED, 2010), Neupogljivi (Insurgent, 2015) in Povezani (Allegiant, 2016). Stotnik je njegov prvi nemški film po letu 2003, premierno pa je bil prikazan na festivalu v Torontu.

5cUA2v7deVQ