Medprostor, ki si ga z obstoječimi mentalnimi vzorci težko predstavljamo

Razstava umetniškega kolektiva BridA, ki letos praznuje 25. letnico delovanja

V novomeški Galeriji Simulaker bodo 13. maja ob 19.00 odprli razstavo kolektiva BridA z naslovom Plantportation / Q-modul, 2020-2021. Raziskovalni projekt Plantportation je zastavljen kot večplastno vstopanje v dimenzijo kvantne prepletenosti in s tem v možne teoretične posledice in interakcije, med katere spada tudi kvantna teleportacija. Kurator razstave: Adrijan Praznik

Ideja je iz znanstvene plati predstavljena z različnimi teorijami, ki nam nikoli ne podajo jasne predstave o kvantni dimenziji. Dejstvo, da obstaja kvantna prepletenost in s tem tudi možnost kvantne teleportacije, je potrjeno in dokazano s številnimi znanstvenimi eksperimenti kot so Loophole-free Bell inequality (John Stewart Bell, 1964), Ground-to-satellite quantum teleportation (Anton Zeilinger, Jian-Wei Pan, 2017), Google’s quantum supremacy (Alphabet Inc., 2019).

"Namen umetniškega kolektiva BridA je zgraditi medprostor, ki si ga z obstoječimi mentalnimi vzorci težko predstavljamo. V obliki raziskovalnega modula bo omogočal, da umetniške ideje združimo z znanstvenimi pristopi. Raziskovalni projekt Plantportation se osredotoča na kvantno prepletenost in kvantno superpozicijo, ki predstavljata jedro aktualnih znanstvenih raziskav kot so kvantni računalnik ali izjemno hiter prenos informacij. Prostor in čas postaneta spremenljivki, opazovalec pa medij skozi katerega se udejanja kvantna teorija," so zapisali ob razstavi.

Kolektiv BridA, ki ga sestavljajo diplomanti beneške Akademije lepih umetnosti Tom Kerševan, Sendi Mango in Jurij Pavlica, je nastal v času študija leta 1996. Ustvarja lastno umetniško produkcijo na širokem polju sodobnih umetniških praks, razstavlja tako doma kot v tujini, poleg tega pa sodeluje tudi v številnih mednarodnih rezidenčnih programih, na delavnicah in seminarjih. Večkrat je bil povabljen h kuriranju festivala intermedijske umetnosti Pixxelpoint v Novi Gorici, organizira in vodi pa tudi lasten mednarodni rezidenčni center ter festival sodobnih umetniških praks R.o.R. v Šempasu. Dela kolektiva BridA so bila odkupljena za več mednarodnih zbirk sodobne umetnosti. Leta 2015 je za 20-letno uspešno delovanje na področju umetnosti prejel najvišje priznanje Mestne občine Nova Gorica, nagrado Franceta Bevka, leta 2018 pa mednarodno nagrado TESLA, ki jo podeljuje MoTA – Muzej tranzitornih umetnosti v Ljubljani.