Carmina Burana v živo na TV Slovenija, v dvorani bo sedelo tudi občinstvo

Glasbeno-plesni spektakel skladatelja Carla Orffa v koreografiji Edwarda Cluga

Carmina Burana

© Tiberiu Marta

V nedeljo, 16. maja ob 21.uri bo na 2. programu TV Slovenija premiera glasbeno-plesnega spektakla Carmina Burana skladatelja Carla Orffa v koreografiji Edwarda Cluga. Neposredni prenos bo potekal v živo, v dvorani pa bo prvič po dolgem času sedelo tudi občinstvo.

Clug pravi, da je bil največji izziv najti svoj smisel, svojo zgodbo znotraj Orffovega monumentalnega dela in se izogniti odvečnemu podvojevanju tega, kar na neki način 'izpovesta' že samo besedilo in glasba.

V spektaklu je združenih kar sto trideset nastopajočih, tako plesalcev kot glasbenikov Opere in Baleta SNG Maribor pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča, med katerimi so tudi trije operni solisti: sopranistka Petya Ivanova, tenorist Martin Sušnik in baritonist Domen Križaj

Carmina Burana je eno najbolj priljubljenih glasbenih del, njeno besedilo v srednjeveški latinščini pa zajema širok lok posvetnih tem o sreči, blaginji, minljivosti življenja, pomladi, o užitkih in nevarnostih pitja, iger na srečo, požrešnosti in poželenja. Koreograf Edvard Clug je za osnovo koreografije uporabil krog kot najpopolnejšo stvaritev narave, ki popelje gledalca skozi različne življenjske stopnje.

"Ideja, da bi na znamenito scensko kantato Carmina Burana Carla Orffa ustvaril koreografijo, se mi je po pobudi Ivana Cavallarija, umetniškega direktorja Velikega kanadskega baleta v Montrealu, sprva zdela milo rečeno nesmiselna, bržkone zaradi predsodkov, ki sem jih imel o naravi Orffove glasbe. Toda ob natančnejšem preučevanju glasbenega zapisa so se moji predsodki izkazali kot neutemeljeni, zato sem še danes hvaležen za to izkušnjo," pravi Clug.

Gonilna sila koreografije je, sledeč vsebini različnih besedil iz srednjeveškega rokopisa Codex Buranus, paralelizem med cikli narave, zlasti med pomladnim prebujanjem narave, ter človeškim življenjem in poželenjem. Prav prebujanje poželenja v mladem telesu, ki hrepeni po prepovedanem in nedosegljivem (sadežu), predstavlja gibalno napetost popotovanja po 24 'spevih".

"S simboliko pregnetena Orffova scenska kantata je nedvomno še danes izredno priljubljeno delo, v katerem pa sem iskal predvsem spontane gibalne impulze, ki bi med razgrinjanjem glasbenega toka gledalca nagovorili in ga nevsiljivo vključili v ta nenehno vrteči se krog življenja, da bi lahko naš svet tudi in predvsem v teh časih velikih izzivov in osebne potrpežljivosti na novo zaživel ter se prerodil skozi skupno gledališko izkušnjo."



Edward Clug,

koreograf

"Oblika, ki se je med ustvarjanjem predstave spontano izrisovala, je bil krog, ki sovpada s krogom sreče iz prvega speva O Fortuna in ga ustvarja 30 plesalcev. Bolj ko se krog oži, več napetosti in sile preveva njegovo jedro," pojasni Clug.

Čeprav je bilo sprva načrtovano, da bo na ogled le prek televizijskega prenosa, bo zdaj premiera tudi z občinstvom v dvorani. Sprememba je posledica odločitve na državni ravni za delno sproščanje ukrepov za preprečevanje širjenja covida-19 na kulturnih prireditvah, s čimer je lahko tudi SNG Maribor odprl vrata za gledalce in gledalke.

Plešejo: Catarina de Meneses, Tijuana Križman Hudernik, Metka Masten (Ines Urošević), Evgenija Koškina, Tetiana Svetlična, Ema Perić, Hristina Stojčeva, Asami Nakashima, Mirjana Šrot, Satomi Netsu, Olesja Hartmann Marin, Mina Radaković, Monja Obrul, Tea Bajc, Mircea Golescu, Tiberiu Marta, Yuya Omaki, Alexandru Pilca, Sytze Jan Luske, Gaj Žmavc, Davide Buffone, Matteo Magalotti, Jan Trninič, Tomaž Golub, Tim Dolinšek, Luka Ostrež, Lucio Mautone, Maro Vranaričič.

Nastopajo: Simfonični orkester SNG Maribor, koncertna mojstrica Oksana Pečeny Dolenc, Zbor Opere SNG Maribor, zborovodkinja Zsuzsa Budavari Novak. Scenograf: Marko Japelj, kostumograf: Leo Kulaš, oblikovalec luči: Tomaž Premzl, asistenta koreografa: Matjaž Marin in Sergiu Moga.