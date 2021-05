Od Mladine do Mladine

(Janšev duh se vrača kot Janšev režim)

Predsednik vlade Janez Janša ne dviguje sodne pošte iz zadeve Trenta, kjer je med obdolženimi, zato mu jo ljubljansko okrožno sodišče po informacijah časnika Dnevnik poskuša vročiti s pomočjo detektiva.

— Imamo predsednika vlade, ki ignorira sodno oblast (STA, 12. 5. 2021)

Hrvaška tiskovna agencija Hina je poročala o tem, da sta Hrvaško novinarsko društvo (HND) in Hrvaški sindikat novinarjev (SNH) izrazila solidarnost s kolegi iz Slovenije, kjer sta javnost in Slovenska tiskovna agencija (STA) pod naraščajočim političnim in finančnim pritiskom.

— Dvaindvajset let po smrti samodržca Tuđmana se hrvaški kolegi solidarizirajo in sočustvujejo s slovenskimi novinarji pod vladavino samodržca Janše (STA, 11. 5. 2021)

Kot je poročal dopisnik RTV Slovenija iz Bruslja Igor Jurič, si je slovenska stran želela, da bi premier bil na slovesnosti, vendar naj bi neuradno udeležbi premierja na slovesnosti v Strasbourgu nasprotoval eden od sopredsedujočih izvršnemu odboru konference Guy Verhofstadt, ki zastopa parlament.

— Imamo predsednika vlade, ki ga ignorira Evropa (MMC TVS, 11. 5. 2021)

V vladi (Janeza Janše, op. a.) menijo, da je uredništvo javnosti izdalo tajne podatke, in zato so zoper Mladino sprožili postopek. Uredništvo zdaj po uradni dolžnosti preiskujejo tožilci in policisti.

— Janšev duh se po 33 letih vrača na Mladino

Tako. Krog je sklenjen. Pravzaprav je Janša obrnil Hegel-Marxovo krilatico na glavo: začelo se je pred 33 leti kot farsa, sedaj se zgodba obnavlja kot tragedija, kot srhljivka. No, novejša slovenska zgodovina se ni začela zgolj z Mladino, a se je okrog nje osrediščila. In zgodovina se neredko nesramno poigrava in norčuje: 3. 6. 1988 se je, tri dni po aretaciji Janeza Janše, v prostorih Mladine (!) na Resljevi drenjalo ljudi, ki s(m)o prisostvovali ustanavljanju Odbora za varstvo pravic Janeza Janše, ki se je nekaj dni kasneje (po aretaciji Davida Tasića in obtožbi urednika Mladine Francija Zavrla) preimenoval v Odbor za varstvo človekovih pravic. Še prej, prvega junija, dan po aretaciji JJ, je bila javnost prvič obveščena o aretaciji s skupnim sporočilom Mladine, Tribune, Katedre in Radia Študent.