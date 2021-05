Mestni kri(ti)ki

Razstava družbenokritičnih plakatov

© Asiana Jurca Avci

V TAM-TAMovi Plakatni galeriji Figovec je do 27. maja na ogled razstava dvajsetih družbenokritičnih plakatov, ki izpostavljajo in opozarjajo na probleme v sodobni družbi. Oblikovali so jih študenti Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, smer Grafično oblikovanje pod mentorstvom profesorja Radovana Jenka.

Razstava je preddogodek 12. sejma akademske knjige Liber.ac, ki bo potekal od 18. do 20. maja. TAM-TAM Inštitut je razstavo družbenokritičnih plakatov pripravil v sodelovanju s Filozofsko fakulteto in Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje.

V sklopu sejma bo potekala tudi okrogla miza z naslovom Plakat – mesto kritike, ki bo dostopna preko spleta, premierno v četrtek, 20. 5., ob 14. uri (liberac.ff.uni-lj.si/program-liber-ac/).

© Asiana Jurca Avci

Med oglaševalskimi mediji ima plakat najdaljšo in najbolj žlahtno tradicijo družbene kritike, političnih sporočil in kontra kulturne provokacije. Še danes umeščenost v javni prostor omogoča, da kritična in angažirana sporočila dosežejo naključno publiko mimoidočih izven njihovih informacijskih mehurčkov.

"Kakšna je percepcija družbeno angažiranega plakata danes? Zakaj je nujno, da ni plakati niso podrejeni le komercialnim sporočilom? Kako je korona spremenila plakat in njegovo pozicijo v mestu? Zakaj se format plakata ohranja tudi v digitalnih medijih in kakšne plakate oblikujejo digitalni domorodci?" O teh vprašanjih bosta razpravljala Radovan Jenko in Tomaž Drozg; moderatorka: Zala Velkavrh.