Bienale neodvisnih prvič z mednarodnim izborom

S to prelomno razstavo se načrtno premika v polje internacionalizacije in povezovanja zunaj meja Slovenije

© Dorijan Šiško

V Mali galeriji Cankarjevega doma v Ljubljani je od 19. maja do 20. junija na ogled mednarodna skupinska razstava Bienala slovenske neodvisne ilustracije - Bienale neodvisnih 2021, ki prvič predstavlja mednarodni izbor grafičnih printov. Selekcija je potekala preko odprtega poziva in raziskovanja vizualne produkcije prostorov držav bivše Jugoslavije in skozi povabilo, ki so ga izhodiščno pomagali pripraviti partnerji iz Hrvaške in Srbije. S predstavitvijo mednarodne zasedbe pretežno mlajše generacije se platforma Bienala neodvisnih s to prelomno razstavo načrtno premika v polje internacionalizacije in povezovanja izven meja Slovenije.

"Izjemna produkcija polj vizualnega ustvarjanja na našem geografskem območju je slovenskemu in mednarodnemu občinstvu še vedno pomanjkljivo predstavljena, zato je poslanstvo mapiranja, arhiviranja in promoviranja polja kontekstov sodobne ilustracije kot žive materije, ki se odziva na trende in aktualnost današnjega časa, še toliko pomembnejša. Z razstavo želimo zanetiti iskro zanimanja tako pri domači kot tuji publiki," so zapisali v Društvu Tretaroka.

Vzporedno z razstavo v Cankarjevem domu bodo dela vseh prijavljenih in povabljenih avtoric in avtorjev do 20. junija na ogled tudi v obliki spletne razstave na spletni strani www.independentplatform.net/exhibitions/an-international-selection/.

Bienale neodvisnih je od njegovega začetka v letu 2007 uspel dokazati izjemno kakovost slovenske vizualne produkcije, katere priznanje se je počasi gradilo skozi akademske kroge ter oblikovalske in umetniške institucije. Avtorji predhodnega Bienala neodvisnih, ki dedujejo selektorstvo in izberejo svoje naslednike, tako sami zaznamujejo izpostavljeno produkcijo naslednje generacije in s tem njene avtorje.

Z internacionalizacijo se tako Bienale neodvisnih - Independent Biennial za začetek postavlja v širši kontekst vzhodnega, balkanskega prostora, kjer želi izpostaviti generacijo avtorjev, ki je dostikrat spregledana izven svojih lokalnih kontekstov in jo pripeljati pod drobnogled slovenski publiki in kreativni sceni. Bienale neodvisnih tako nadaljuje svoje poslanstvo mapiranja te izjemne vizualne scene, ki dostikrat ustvarja v težkih pogojih, in ki si zasluži več prepoznavnosti in podpore na vseh nivojih. Prva mednarodna razstava v Cankarjevem domu je torej njen prvi korak k povezovanju in mapiranju avtorjev in občinstva v širšem, globalnem kontekstu.