Peta obletnica Galerije DobraVaga

Od odprtja leta 2016 jo je obiskalo skoraj 200.000 obiskovalk in obiskovalcev, prodanih je bilo skoraj 3.000 umetniških del v skupni vrednosti več kot 78.000 EUR

Galerija DobraVaga

© Urška Boljkovac

Galerijski, razstavni in projektni prostor DobraVaga pod Plečnikovimi arkadami poleg glavne ljubljanske tržnice se je odprl 25. maja 2016. Osredotoča se na nove, angažirane in inovativne formate, s katerimi aktivno podpira, spodbuja in promovira sveže izdaje likovnih zgodb ter izvirnih umetniških praks. Danes ob 18. uri bodo ob 5. obletnici delovanja odprli skupinsko razstavo Sosedje. Urbane prigode prijateljev in diplomatov, ki tematsko zajema tudi skupinsko zin razstavo, samostojno razstavo v sklopu programa Umetnica na mesec in spremljevalne dogodke.

Tudi pet let po odprtju DobraVaga ostaja zvesta programskim sklopom: odprti atelje kot prostor, namenjen ustvarjalkam in ustvarjalcem brez lastnega prostora, zine vitrine se skupaj z zine čitalnico, razstavnimi vitrinami in delavnicami orientira na sodobno produkcijo zinov, v sklopu umetnik/umetnica na mesec pa se predstavljajo ustvarjalke in ustvarjalci mlajše generacije. Slednje DobraVaga podpira tudi preko prodaje umetniških del, večinski delež od prodaje del gre namreč ustvarjalkam in ustvarjalcem.

Programske vodje DobreVage (Piera Ravnikar, Lara Plavčak, Anja Zver) so poleg mlajše generacije v ospredje vedno postavljale tudi povezovanja s slovenskimi ter mednarodnimi partnerji. Med vidnejše projekte med drugim spadajo gostujoča prodajna razstava mladih reških ustvarjalcev in študentov Akademije uporabnih umetnosti na Reki ter reških in zagrebških samostojnih ustvarjalcev Bridges (2016), sodelovanje galerije DobraVaga in Plečnikove hiše pri razstavi JOŽE (2017), sodelovanje z MGLC pri 33. Grafičnem bienalu Ljubljana Vice v lisice (2019), program Bienala neodvisne ilustracije in festivala stripa Tinta. Od leta 2017 pripravljajo razstavo glasbenih plakatov appointMENT, združevanje vizualnih umetnikov in izvajalcev na festivalu MENT Ljubljana.

Od leta 2017 DobraVaga del aktualne sodobne produkcije umetnic in umetnikov, ki so se predstavljali v okviru galerije DobraVaga, predstavlja tudi v sklopu mednarodnih gostovanj Off the Hook. Leta 2017 je bil prvi Off the Hook postavljen v berlinski galeriji Neurotitan Schwarzenberg, leta 2018 je sledilo gostovanje v budimpeški galeriji ISBN books+gallery, leta 2019 pa v dunajski galeriji Improper Walls. Leta 2020 je Off the Hook bil zastavljen v obliki spletne edicije skupinske razstave Sprejmi in nadaljuj.

Ob peti obletnici delovanja galerije DobraVaga se ozirajo po svoji okolici z razstavo Sosedje. Urbane prigode prijateljev in diplomatov, ki tematsko zaobjema tudi skupinsko zin razstavo, samostojno razstavo Umetnica na mesec. Sodelujejo: Eva Bevec, Jure Brglez & Tereza Prepadnik, Peter Cerovšek, Nina Čelhar, Peter Ferlan, Ester Ivakič, Lena Kocutar, Petra Korent, Janja Kosi, Klara Kracina, Lene Lekše & Mihael Novak, Lenart Merlin, Teja Miholič, Danilo Milovanović, Name:, Nik Erik Neubauer, Neža Perovšek, Nez Pez, Lucija Rosc, Nika Rupnik, Srcozlom, Fedja Šičarov, Dorijan Šiško, Dorotea Škrabo - Skrabzi, Anne Tassel, Luka Uršič in Tadej Vaukman.