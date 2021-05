Prva nagrada za slovensko ilustratorko na ugledni mednarodni razstavi

Nagrajene ilustracije Andreje Peklar

Na ugledni mednarodni razstavi otroške knjižne ilustracije v Šardži (Sharjah Children's Book Illustration Exhibition) je prvo nagrado osvojila slovenska slikarka in ilustratorka Andreja Peklar za ilustracije iz avtorske slikanice Luna in jaz. Slikanica o prijateljstvu med deklico in luno je izšla leta 2019 pri založbi Sodobnost in istega leta prejela nagrado Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico. Veliko zanimanje je vzbudila tudi pri tujih založnikih in bila doslej prodana na sedem tujih knjižnih trgov.

Razstava otroške knjižne ilustracije poteka kot del Otroškega bralnega festivala v Šardži (Sharjah Children's Reading Festival), na katerem s svojimi izdajami sodeluje 172 založnikov in ki ponuja pester nabor kar 537 zabavnih in poučnih aktivnosti ter delavnic za otroke. Da bi poudaril pomembno vlogo ilustratorjev v otroški literaturi in osvetlil čudovite ilustracije iz literarnih del za otroke, festival od 2012 vsako leto priredi razstavo, na katero so vabljeni ilustratorji z vsega sveta; že prve se je udeležilo več kot 60 priznanih umetnikov iz 26 držav iz Evrope, Afrike in z Bližnjega vzhoda.

Tako je razstava otroške knjižne ilustracije v Šardži postala ena najuglednejših razstav ilustracij, obenem pa platforma za promocijo umetniških del in stičišče umetnikov, pisateljev, založnikov in drugih, povezanih z založništvom in zainteresiranih za produkcijo otroških knjig s kvalitetnimi ilustracijami.

Ilustratorji, ki razstavijo svoja dela, se potegujejo za letne nagrade; poleg Andreje Peklar, ki je osvojila prvo nagrado, sta bili letošnji nagrajenki še Italijanka Alicia Bravo, ki je prejela drugo nagrado, in Mehičanka Esmeralda Ríos, ki se je uvrstila na tretje mesto, častna priznanja pa so prejeli Kyoung-Mi Ahn iz Koreje, Inja Dagel iz Litve in Argentinka Claudia Legnazzi.

Andreja Peklar je o nagradi povedala: "Zelo sem počaščena, vesela in hvaležna za izkazano priznanje mojemu delu, ki ga doživljam tudi kot spodbudo za naprej, za nova ustvarjalna potovanja po prostorih domišljije. Hvala tudi založbi, ki je verjela v projekt knjige, v kateri so zaživele moje ilustracije in odšle na pot po svetu."

Razstava v Šardži

Prvo mesto na Razstavi otroške knjižne ilustracije v Šardži pa še zdaleč ni edina nagrada, ki so jo osvojile poetične ilustracije iz slikanice Luna in jaz. Doslej je Peklar zanje prejela že več mednarodnih nagrad; nagrado Purple Island na korejski razstavi Nami Concours leta 2015, nagrado kvalitete na Kitajskem (Hii Ilustration) leta 2018, priznanje knjižnega sejma v Moskvi in posebno priznanje na Osmem hrvaškem bienalu ilustracije 2020.

Ilustracije so bile prav tako izbrane za referenčno razstavo ilustracij na knjižnem sejmu v Bologni (Bologna Illustrators Exhibition 2018) in so se uvrstile v sejemski katalog; izmed 3053 ilustratorjev z vsega sveta je bilo izbranih 77. Andreja Peklar je peta slovenska ilustratorka, ki se ji je v dolgi zgodovini knjižnega sejma v Bologni s svojimi ilustracijami uspelo uvrstiti na to prestižno razstavo.

Njene ilustracije se pojavljajo v številnih slikanicah, pa tudi učbenikih in revijah za otroke in mladino. Imela je vrsto samostojnih razstav ilustracij, udeležuje pa se tudi pomembnejših mednarodnih selekcioniranih razstav; v svojih delih bralca nagovarja v sodobnem likovnem jeziku, ki je bil kot kakovosten prepoznan tudi v mednarodnem prostoru. Za svoje delo je prejela različna priznanja in nagrade tako doma kot v tujini – kar tri njene avtorske slikanice so prejele nagrado Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico, nekaj njenih knjig pa je uvrščenih v izbor White Ravens, ki ga pripravlja Internationale Jugendbibliothek iz Münchna.

