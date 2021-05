Prejemniki Župančičevih nagrad 2021

Slovesna podelitev nagrad bo 10. junija

Znani so prejemniki Župančičevih nagrad, najvišjih priznanj Mestne občine Ljubljana za vrhunske stvaritve na področju umetnosti. Nagrado za življenjsko delo bo prejela arhitektka, scenografka in režiserka Meta Hočevar, nagrade za dveletno ustvarjanje pa koreografka in pedagoginja Andreja Podrzavnik, intermedijska umetnica Maja Smrekar in gledališki režiser Žiga Divjak. Slovesna podelitev nagrad bo 10. junija.

Župančičeva nagrada za življenjsko delo:

"Meta Hočevar je ena najvidnejših slovenskih gledaliških ustvarjalk zadnjih desetletij, saj se je podpisala pod več kot dvesto scenografij, kostumografij in režij ter za svoje delo prejela številna domača in tuja priznanja. Po študiju se je sprva ukvarjala z arhitekturo, kasneje pa se je pričela vedno bolj posvečati gledališču, najprej kot scenografka, kasneje kot izjemna režiserka. Je avtorica vrste odmevnih gledaliških predstav v Sloveniji in tujini, med pomembnejšimi so predstave, izvedene v okviru festivala Wiener Festwochen (Dušan Jovanović: Antigona, adaptacija Ibsenove Divje račke: Družinski album in Jukio Mishima: Obisk), režije in scenografije v SNG Drama Ljubljana, med njimi največ dela Daneta Zajca, Gregorja Strniše, Dominika Smoleta in Dušana Jovanovića. Kot scenografka je sodelovala z gledališči v ZDA, Nemčiji, Avstriji, Italiji, Rusiji, Grčiji in drugod. V knjigah Prostori Igre in Prostori mojega časa se ukvarja s prostorom in časom v gledališču in arhitekturi. Je izjemno občutljiva arhitektka in premišljevalka prostora, ki je s svojim delom in mislijo pomembno zaznamovala naše mesto," so zapisali v obrazložitvi.

Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje:

"Andreja Podrzavnik v sodobni plesni umetnosti predstavlja umetniško kakovost v plesnem in koreografsko-avtorskem smislu, ki pomeni enega od vrhuncev sodobnega plesnega ustvarjanja pri nas v zadnjih 15 letih. Od vidnih začetkov njenega dela nenehno zori tako njen koreografski talent kot tudi njena izjemna plesno-izvajalska kakovost. Telesno-gibalna moč in ostrina, gibalna artikuliranost ter njeno koreografsko razmišljanje so neločljivo povezani in nesporno generirajo poetiko ter izkušnjo, ki jo je moč izkusiti le skozi gib, ples in koreografijo. V predstavah Trajanje – Minevanje (2019), Četrtek @ 19h (2019) in Posebna izdaja (2020) je skozi precizno zasnovan in delno odprt format prepletla igro in glasbenost s plesom in gibom."

"Maja Smrekar v svoji ustvarjalni praksi že od leta 2006 raziskuje vplive tehnologije na človeka in okolje, poudarja status ženske in njenega telesa v postindustrijski družbi, odnos do narave pa postavlja onkraj kulture, v posthumanistični okvir. Je avtorica prelomnih projektov, ki so skozi kritično naslavljanje novih tehnologij tematizirali občutljivost, odtujenost in ranljivost človeka v sodobni družbi, za kar je prejela vrsto domačih in mednarodnih nagrad. V preteklih dveh letih je s projekti Srečanje (2019), Virusni portreti (2020), Optična motnja (2020), !brute_force (2019-2021) in sodelovanjem na številnih razstavah pomembno sooblikovala sodobno slovensko umetnost in kulturno podobo Ljubljane."

"Žiga Divjak je prodoren režiser mlade generacije, ki je v slovenskem gledališču in družbi že pustil globok pečat. Ustvaril je zapovrstje predstav izjemne umetniške moči, ki v središče postavljajo spregledano, ga na novo kontekstualizirajo ali osvetlijo z druge strani. Odlikujejo ga zrela prepoznavna poetika, izjemen občutek za organizacijo prostora, natančno ritmiziranje, domišljena izraba scenografskih in drugih elementov, subtilno vodenje igralcev ter vseh drugih sodelavcev. S predstavami Duncan Macmillan: Pljuča (SNG Drama Ljubljana, 2019), Sedem dni (Mestno gledališče ljubljansko, 2019, skupaj s Katarino Morano) in Gejm (Slovensko mladinsko gledališče in Maska Ljubljana, 2020) izkazal izjemno etično držo in umetniško moč."