Politični plakat

Izbor 20 plakatov, ki so nastali med letoma 1985 in 2020

Plakatna galerija Figovec v Ljubljani

© Katja Goljat

V TAM-TAMovi plakatni galeriji Figovec v Ljubljani je do 17. junija na ogled razstava Novi kolektivizem: Pro et Contra. Projekt, ki ga je Novi kolektivizem zasnoval v sodelovanju s TAM-TAM Inštitutom, prikazuje razvoj političnega plakata oblikovalskega kolektiva, in sicer z izborom 20 plakatov, ki so nastali med letoma 1985 in 2020.

"Pričujoči pregled političnega plakata Novega kolektivizma omogoča vpogled v njihovo natančno strategijo delovanja, hkrati pa se kaže tudi kot specifičen prerez nevralgičnih točk širšega družbenega konteksta v preteklih štiridesetih letih."



Tevž Logar

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je v slovenskem prostoru pričelo odpirati polje za nove fenomene v likovni umetnosti. Del tega in eden izmed motorjev ustvarjanja nove paradigme v polju umetnosti je bilo tudi leta 1984 ustanovljeno gibanje Neue Slowenische Kunst. Z namenom usklajevanja celostne podobe gibanja NSK so tri ustanovne skupine (Laibach, Irwin in Gledališče sester Scipion Nasice) ustanovile oblikovalski kolektiv Novi kolektivizem, v katerem je bil tudi po en član iz ostalih skupin: Dejan Knez, Miran Mohar, Darko Pokorn in Roman Uranjek.

© Katja Goljat

"Povezovanje, sodelovanje, nenehen pretok idej med skupinami NSK je izoblikovalo gibanje, ki je že na začetku rušilo meje likovne umetnosti, velik pečat pa je pustilo tudi v širšem polju kulture ter zelo aktivno poseglo tudi na druga družbena področja. Brez dvoma je ključno vlogo za poseg v realni socialni in politični prostor odigral prav Novi kolektivizem, ki je, tako kot ostale skupine, kot osnovno metodo delovanja uporabljal t. i. retroprincip, ki pomeni poseganje v izbrane motive, njihovo apropriiranje in reinterpretacijo. Pričujoči pregled političnega plakata Novega kolektivizma omogoča vpogled v njihovo natančno strategijo delovanja, hkrati pa se kaže tudi kot specifičen prerez nevralgičnih točk širšega družbenega konteksta v preteklih štiridesetih letih," je zapisal Tevž Logar.