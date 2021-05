Exit bo prvi med velikimi festivali v letošnjem letu

Od 8. do 11. julija na Petrovaradinski trdnjavi

Laibach

Srbija se 21. junija vrača v normalno življenje, zato je tudi dokončno potrjeno, da se bo 20. obletnica festivala Exit odvila na Petrovaradinski trdnjavi v Novem Sadu med 8. in 11. julijem. Exit bo tako eden prvih velikih festivalov v letu 2021.

Exit in ostali veliki festivali v Srbiji so minuli teden začeli z nacionalno kampanjo cepljenja, ki je usmerjena k mladim. Želijo si, da bi do 21. junija cepili vsaj 50 odstotkov mladih,

Ministrstvo za zdravje bo tako zagotovilo 1500 cepiv za tuje obiskovalce in izvajalce na festivalu Exit. Prav tako pa je Exit kar 3000 vstopnic otvoritvenega festivalskega dneva brezplačno namenil delavcem v zdravstvu.

Na praznovanje 20. obletnice prihajajo David Guetta, DJ Snake, Tyga, Robin Schulz, Asaf Avidan, Sabaton, Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz, Boris Brejcha, Artbat, Hot Since 82, Sheck Wes, Meduza, Solomun, Paul van Dyk, Laibach, Goblini in številni drugi.

Prodaja enodnevnih vstopnic se začne 1. junija, do 4. junija pa je v prodaji posebni paket 4+1, ki vsako leto navduši občinstvo.

Cena enodnevne vstopnice je 25 EUR, cena festivalske vstopnice pa 64 EUR. Vstopnice, ki so bile kupljene za festivalsko edicijo v letu 2020 bodo veljale tudi za letošnje leto.

Vodilni srbski glasbeni festival je nedavno predstavili tudi protokol, ki so ga ustvarili v skladu z najnovejšimi znanstvenimi raziskavami po Evropi in potrjuje, da je z nekaterimi omejitvami vstopa na prireditve tveganje za širjenje okužbe skoraj zanemarljivo. Protokol tako določa, da se bodo festivalov lahko udeležili tisti, ki so cepljeni, imajo potrdilo, da so preboleli covid-19, ali pa bodo predložili dokazilo o negativnem PCR / antigenskem testu.