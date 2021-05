Retrospektiva Federica Fellinija

Odprli jo bodo 3. junija s filmom Beli šejk iz leta 1952

Federico Fellini

© Wikimedia Commons

V Slovenski kinoteki bo od 3. junija do 6. julija na ogled retrospektiva filmov Federica Fellinija, s katero bi morali že lani oktobra obeležiti stoletnico rojstva enega najbolj cenjenih avtorjev zgodovine filma. Odprli jo bodo 3. junija ob 21.30 uri z njegovim prvim filmom Beli šejk iz leta 1952. V okviru retrospektive bodo prikazali vseh dvajset režiserjevih celovečernih filmov, tri celovečerne omnibuse, v katerih je Fellini režiral svoje epizode, ter štiri dokumentarne filme o Felliniju, ki jih je posnel nemško-ameriški avtor Gideon Bachmann.

Federico Fellini (1920–1993) velja za enega najvplivnejših filmskih režiserjev 20. stoletja. V njegovih zgodnejših delih je zaznati družbeno kritičnost neorealizma, pozneje pa je v filme vključeval osebno perspektivo, polno avtobiografskih vložkov, ki jo je predstavljal z nadrealistično filmsko govorico.

Dokumentarni film Fellinikon (Gideon Bachmann, 1969) beleži priprave in snemanje nekaterih prizorov Fellinijevega Satirikona – v studiu in na lokacijah. Vsebuje tudi odlomke pogovorov z režiserjem, v katerih Fellini razkriva ozadje ustvarjanja in produkcije filma. Projekcijo bo v 11. junija, ob 18. uri s predavanjem uvedel Riccardo Costantini, urednik programa pordenonskega kulturnega centra in kinematografa Cinemazero.

V dvorani Silvana Furlana je na ogled razstava Federico Fellini na slovenskih filmskih platnih, na kateri so razstavljeni plakati različnih jugoslovanskih distribucijskih podjetij, ki so napovedovali Fellinijeve filme, predvajane v slovenskih oziroma jugoslovanskih kinematografih. Razstavo je nastala v sodelovanju s Hrvaško kinoteko pri Hrvaškem državnem arhivu, od koder so prejeli velik del predstavljenih plakatov.

V šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021 so študenti magistrskega študija smeri Grafično oblikovanje, ALUO ustvarjali projekt Fellini 100, ki je vključeval oblikovanje filmskega plakata in filmske knjižice na izbrane filme Federica Fellinija. Oblikovane filmske knjižice in plakati so realizirani v digitalnem tisku. Plakati vključujejo dodatno informacijo v obliki aplikacije EyeJack, ki nam omogoča, da si dele filmov Federica Fellinija ali vsebin, ki so povezane z njegovimi filmi, ogledamo z aplikacijo, naloženo na mobilnem telefonu. Projekt bo na ogled od 3. junija do 7. julija v preddverju Slovenske kinoteke.

Med 1. in 14. junijem bo na plakatnih mestih Evroplakata vzdolž Slovenske ceste zaživela razstava Plakati za Fellinija (Posters for Fellini). Čedomir Kostović in Iwona Rypesc-Kostović sta ob stoletnici organizirala mednarodni festival interpretativnih plakatov za Fellinija. Pri mednarodnem projektu je sodelovalo več kot 112 svetovno priznanih oblikovalcev. Vsak avtor se je velikemu režiserju poklonil s svojo lastno interpretacijo filma, motiva, nekateri avtorji pa celo s podobo emocije, ki jo je režiser v njih prebudil. Zaradi velikega števila prijavljenih del je razstavo kuriral priznani slovenski oblikovalec Ranko Novak, ki je izbral plakate triindvajsetih avtorjev z vsega sveta, vsakega s svojo interpretacijo Fellinija. Ostale plakate, ki so nastali v okviru projekta, si lahko ogledate na povezavi: http://www.postersforfellini.com/index.html.

Felliniju bo posvečena tudi junijska edicija kinotečne rubrike Kino Ekran, ki bo v enaindvajseti izvedbi predstavila Fellinijevo klasiko Giulietta in duhovi (1965). Film bosta 24. junija, ob 18. uri s pogovorom o filmu in Fellinijevih ženskah pospremili Anja Banko in Majda Širca.

Pri Slovenski kinoteki bo v zbirki Kinotečni zvezki v začetku naslednjega leta izšla tudi knjiga Andreja Gustinčiča, ki obravnava ustvarjalni opus Federica Fellinija.

srJGlagQ3lI

RmIC9pQ80Fk

BtG9ZM-ZHnY