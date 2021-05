Sprehod po salonu polpretekle zgodovine

Postavitev arhiva Javka pri Rdeči zvezdi Marka A. Kovačiča v Trbovljah

Javka pri Rdeči zvezdi umetnika Marka A. Kovačiča je zdaj v Trbovljah v prostorih stare tovarne Mehanika, ki ga je probrazil v potovanje skozi našo polpreteklo zgodovino in sedanjo realnost. Postavitev sestavlja vrsta instalacij in ambientov, ki skupaj tvorijo kompleksno celoto. Vsako nedeljo v juniju bo potekalo vodstvo z umetnikom.

Zadnji dve leti ima Kovačič delovni atelje v Trbovljah, ki se nahaja v bivši tovarni Mehanika – zdaj Ropotarn’ci, kjer je postavil celostno instalacijo svojih novih in preteklih del in artefaktov. Prostor je spremenil v muzej – salon, ki je odprt za javnost kot družbeni in družabni prostor dialoga in konfrontacije.

V Javki pri Rdeči zvezdi Trbovlje 2021 se ukvarja s časovnimi konteksti, rekonstrukcijami in fikcijami, kjer so stvari nenehno v dialogu s časom in prostorom. Postavitev sestavlja vrsta instalacij in ambientov, ki skupaj tvorijo kompleksno celoto. Njihovo prostorsko in časovno umeščenost bom zasnoval glede na točko tukaj in zdaj v trojnem prostorsko-časovnem razmerju: pred, zdaj in po. …

"V mojem delu že leta sledim transformaciji kulturnih in družbenih sistemov. Še prav posebej se te transformacije zrcalijo v Trbovljah, nekdaj močnem industrijskem središču v t. i. Rdečih revirjih. Doslej sem že dokumentiral propad in zapiranje elektrarn in rudnikov po Sloveniji in naredil vrsto video in fotografskih posnetkov ter svoja dognanja strnil v interaktivni instalaciji Izgubljeni horizont v Galeriji Kapelica v Ljubljani leta 1997," pravi Kovačič.

Njegova umetniška praksa – performansi, instalacije, asemblaži, brikolaži, kolaži in video filmi –, temelji na estetiki najdenih in izbranih predmetov, oblik in vsebin, predelanih ter z artefakti in umetninami dopolnjenih sestavljankah. "To so različni (marginalni) predmeti, ki so povezani z mojo osebno in našo kolektivno polpreteklo zgodovino. Reciklirani izkušnji spomina dodajam novo vrednost in s tem novi pomen, ko predmetom spreminjam obliko, jih reinterpretiram ter postavljam v nove kompozicije. Iz odsluženih sodobnih potrošniških predmetov, ki so postavljeni v različne mehanizme in sestavljenke, ustvarim ambiente, ki so možna posledica kaosa sodobne družbe in ki lahko sprožajo nelagodje, hkrati pa nudijo "užitek ob gledanju," pravi avtor.

Po njegovih besedah bomo lahko videli doslej najkompleksnejšo uprizoritev nekega dolgega in fascinantnega procesa, ki je zaobjel družbena obdobja polna protislovij in paradoksov skozi umetnost. Premišljali bomo, kaj nam pove ta izbrani, a dokaj široki, diapazon prikazni iz preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Raziskovali bomo instalacije, artefakte, kipe, plakate, knjige, pozabljene in zavržene predmete. Spraševali se bomo o kontekstih, rekonstrukcijah in fikcijah v nenehnem dialogu s časom in prostorom.

Prijave na tel. št. 031 563 971 ali marko.komarko@gmail.com

Za skupino 5 ali več oseb možen obisk po dogovoru.

