Spomin na Gašperja Tiča

18. junija bo minilo štiri leta od smrti priznanega igralca

Gašper Tič

© Jože Suhadolnik / MGL

Osemnajstega junija bo minilo štiri leta, odkar je odšel igralec Gašper Tič. Na ta dan, ki so ga poimenovali Dan v spomin na Gašperja Tiča, bo Mestno gledališče ljubljansko ob 20.00 uprizorilio komedijo Eugèna Labicha Slamnik v režiji Diega de Bree, in sicer na zunanjem prizorišču v Hali L56 (Industrijska cona Šiška).

Predstava bo dobrodelna, izkupiček od prodanih vstopnic pa bodo namenili Zvezi prijateljev mladine Slovenije, za humanitarni program Pomežik soncu. Tako se želijo tudi letos pokloniti delovanju Gašperja Tiča v različnih humanitarnih organizacijah.

Po njegovi smrti so se v MGL odločili, da bodo na ta dan podeljevali nagrado Gašperja Tiča za izvirni libreto, saj vsako sezono uprizorijo umetniški mjuzikel, letno pa objavijo javni anonimni natečaj za izvirni libreto. Tudi letos je prispelo nekaj del - rezultate natečaja bodo objavili pred samo predstavo.

Komedija Slamnik se odvija v Parizu sredi 19. stoletja. Premožni in zaželeni samski moški Fadinard je tik pred poroko s Heleno, hčerko predmestnega vrtnarja Nonancourta. Nevesta je s kočijami, polnimi poročnih gostov, že na poti na prizorišče poroke. Na žalost je Fadinardov konj na poti domov ravnokar pojedel modni damski slamnik, ki ga je našel obešenega na nekem grmu. Slamnik je bil last poročene mlade ženske Anaide, ki se je za grmom skrivala z ljubimcem Émilom. Anaida, ki bi rada ohranila svoje dobro ime, od Fadinarda zahteva nov slamnik, češ da je njen mož zelo ljubosumen in ga bo zanimalo, kam je izginil njen dragi italijanski klobuk. Fadinard ima pri iskanju klobuka veliko težav. Najprej obišče oblikovalko klobukov, svojo bivšo ljubico Klaro, potem snobovsko baronico, sledi ga vodijo še globlje v zamotane ulice Pariza, od ženske do ženske, od enega do drugega družbenega sloja, poročna procesija (in nevesta) pa mu je ves čas za petami …

Eugène Labiche (1815–1888) je francoski dramatik in komediograf, ki je posebno znan po vodvilu. Slamnik je njegovo morda najbolj znano delo, napisal ga je v sodelovanju s pesnikom in dramatikom Marcom-Michelom. Labiche je v tej igri združil dva najbolj priljubljena odrska žanra francoskega gledališča 19. stoletja: vodvil in dobro narejeno igro.