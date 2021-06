Festival žanrskega filma v hibridni obliki

Od 8. do 13. junija v Kinodvoru, Slovenski kinoteki ter na spletu

Polaščevalka

Od 8. do 13. junija bo potekal 8. Festival žanrskega filma Kurja polt, ki se bo vzporedno odvijal tako v Kinodvoru in Slovenski Kinoteki kot na pretočni spletni platformi Kinodvora in Art Kino Mreže Slovenije. Festival bo 8. junija ob 21.30 na Kinodvorišču odprl film Polaščevalka, antikorporacijska znanstvenofantastična grozljivka v režiji Brandona Cronenberga.

V filmskem programu bo zgodovinskih kultnih klasik letos le za okus, zato pa bo več sodobnih, instantnih kultov. Takšen je že otvoritveni film Polaščevalka, s katero Brandon Cronenberg odločno prevzame štafeto očeta Davida Cronenberga. V odsotnosti običajnih festivalskih sekcij, retrospektiv, poklonov in fokusov so organizatorji letošnje filme za lažjo orientacijo gledalcev razporedili v nekaj razpoloženjskih kategorij.

Plešem z volkovi združuje, kot se za žanrski festival spodobi, vse grozljivo, srhljivo, skrivnostno in borbeno, a ustvarjeno z umetniško žilico in odločnim avtorskim pečatom: mojstrski celovečerni prvenec in sublimna psihološka srhljivka Spanec režiserja Michaela Venusa, s katerim je Nemčija dobila svojega Lyncha; virtuoz filmske koreografije borilnih veščin Tak Sakaguchi se v bravuri Nori samuraj Musashi kot legendarni Miyamoto Musashi bori s 588 nasprotniki – v realnem času in enem samem rezu; drugi celovečerec Johannesa Nyholma Koko-di Koko-da je sprevrženo komična in srhljiva pravljica za odrasle; zaključni film festivala pa je kultna in kanonska klasika, zagonetna kronika izginotja, v kateri trčita represivna viktorijanska omika in starodavna avstralska divjina, Piknik pri Hanging Rocku mojstra režiserja Petra Weira.

Kliči H za humor združuje prismuknjeno japonsko sci-fi komedijo o polžje počasnem potovanju v času Neskončni dve minuti in dokumentarec Osmi potnik na Odru, ki pokaže, kako se angleški avtobusarji lotijo odrske priredbe kultne klasike Ridleyja Scotta; Večerja po ameriško je seksi antiromantična komedija in pravi ameriški neodvisni film stare šole; o norih kravarjih in eksplozivnih vimenih na Estonskem (laktokalipsa se bliža!) pa pripoveduje sočna animirana norija Stari mlekar.

Za ljubitelje kultnega filma bo največje število ter najbolj divje in odbite festivalske filme nakopičil Divji horder. V spomin večno mlademu eksperimentatorju Nobuhiku Ôbayashiju, se bodo pokllonili z njegovim zadnjim filmom Kinematografski labirint. Kralj ameriškega B filma Lloyd Kaufman z anarhično satiro korporativne Amerike po navdihu Shakespearjevega Viharja #ŠekspirjanskaŠtala dokazuje, da je pri 75 letih v vrhunski formi. Morgana je presunljiv dokumentarni portret 50-letne gospodinje iz avstralskega zakotja, ki ji je pornografija rešila življenje. Jezus te usmeri k avtocesti je eksplozija popkulturne nostalgije in kiča, iz Wakaliwooda v Ugandi prihaja najbolj noro zabaven no-budget DIY komični akcioner in novodobna kultna klasika, za konec pa še razvpiti polnočni kult queer in camp filma Gromskastrela! (1975).

Na spletu bo potekala konferenca kultnega filma, ki jo pripravljajo v sodelovanju z britansko Univerzo Northumbria, v okviru katere se bodo zvrstila štiri predavanja mednarodnih teoretikov žanrskega filma. Prav tako na spletu bo potekala scenaristična delavnica Moj prvi grozljivi kratkometražec z nagrajeno britansko avtorico in teoretičarko Alison Peirse, medtem ko bosta domači delavnici fanzinarstva in filmske kritike, Naredi si fanzin in Ostrenje pogleda, potekali hibridno.

