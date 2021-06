VIDEO: Problematika plastičnih smeti v morju

Prikaz nevarnosti, ki jo za morje in človeka dolgoročno predstavljajo plastični odpadki

© smetumet.com

V nekdanjem skladišču soli, razstavišču Infocentra v Monfortu je do 30. junija na ogled spletna razstava Morje plastike, ki jo je pripravilo Društvo Smetumet. Razstava na strnjen in kreativen način prikazuje problematiko plastičnih smeti v morju s fokusom na Jadranu in slovenski obali.

Gre za "igrivi" prikaz nevarnosti, ki jo za morje in človeka dolgoročno predstavljajo plastični odpadki. Avtorici Maja Rijavec in Alenka Kreč Bricelj problematiko plastike v morju naslavljata skozi duhovite zgodbe smeti, ki so bile zbrane ob čistilnih akcijah na Jadranu.

Statistični podatki so predstavljeni s kreativnimi postavitvami, ki predstavijo razsežnosti onesnaženja morja in obal z embalažo za enkratno uporabo, s cigaretnimi ogorki, ribiškimi mrežami ...

gm2kuBxRkeI