Slovenska manjšinska koprodukcija v Cannesu

Svetovna premiera filma Telesce v režiji Laure Samani

Telesce

© Nefertiti Film

Na Tednu kritike v Cannesu bodo v tekmovalnem programu sedmih izbranih filmov predvajali tudi italijansko-slovensko-francosko koprodukcijo Telesce, prvenec italijanske režiserke Laure Samani.

Režiserka je ob tem dejala: "Če stvari nimajo imena, ne obstajajo. Agata se upira ustaljenemu redu svojega časa, je junakinja, ki izziva zakone družbe v imenu nenapisanega zakona, ki je bolj skrivnosten in nedoumljiv: absolutna ljubezen. Njena neizmerna želja je hčerki nadeti ime, da bi jo lahko spustila, ko sta iz enega postali dve ločeni bitji. Agatino potovanje do svetišča je postopni spust v podzemlje, pot, ki jo pripelje do presenetljivega odkritja, da obstaja tanka, nedoumljiva meja med življenjem in smrtjo, med resničnostjo in magijo."

Slovenski direktor fotografije je Mitja Ličen, ki je za svoje delo prejel že vrsto nagrad. Sicer so pri realizaciji filma sodelovali številni slovenski filmski ustvarjalci, med drugim 14 članska slovenska tehnična ekipa, na domačih tleh pa je bil v fazi razvoja projekta opravljen tudi del tehnične post-produkcije slike in pred-produkcije, ter del post-produkcije zvoka. Slovenski koproducent filma je Danijel Hočevar iz produkcijske hiše Vertigo, njegova asistentka je bila Zala Opara, direktor filma je Matija Kozamernik.

Leta 2018 je film v fazi razvoja prejel prestižno produkcijsko nagrado na Torino Film Labu in nagrado na koprodukcijskem srečanju When East Meets West.

Film se dogaja v Italiji leta 1900. Mlada Agata rodi mrtvorojenega otroka, ki je zato obsojen na večno bivanje v limbu, t.i. predpeklu. Agata sliši za kraj v gorah, kjer lahko dojenčke samo za en dih oživijo, jih krstijo ter tako rešijo njihove duše. Odpravi se na potovanje s hčerinim trupelcem, skritim v škatli, in spozna Risa (Lince), osamljenega fanta, ki ji ponudi pomoč. Odpravita se na pustolovščino, ki bo obema omogočila, da se približata čudežu, ki se zdi povsem nemogoč.

Scenarij za film sta poleg režiserke napisala še Marco Borromei in Elisa Dondi. V glavnih vlogah igrata Celeste Cescutti kot Agata in Ondina Quadri kot Lince / Ris. V drugih vlogah nastopajo Marco Geromin, Giacomina Dereani, Anna Pia Bernardis, Angelo Mattiussi, Luca Sera, Teresa Cappellari, Marzia Corinna Mainardis, Marisa Rupil in naš Ivo Ban. Glasba pripada Fredriki Stahl, za montažo je poskrbela Chiara Dainese, za zvok pa Luca Bertolin, Riccardo Spagnol in Nathalie Vidal. Scenografija pripada Rachele Meliadò, kostumografija Loredani Buscemi, oblikovalka maske je Arianna Ferrazin.

60. jubilejna edicija Tedna kritike bo potekala od 7. do 15. julija. Občinstvo si bo lahko ogledalo 13 celovečernih filmov, od tega 7 v tekmovalnem programu in 6 na posebnih projekcijah, ki so bili izbrani med 1.000 filmi. V tekmovalni program kratkih filmov pa se jih je izmed 1.620 ogledanih uvrstilo 10.