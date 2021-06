Deseta obletnica festivala Spider

Na festival so povabili avtorje in avtorice, ki so na njem nastopili že lani

Mavi Veloso

© João-Silva

V Plečnikovem letnem gledališču v Parku Tivoli bo med 16. in 20. junijem potakal 10. Spider - festival radikalnih teles, na katerega je umetniški vodja Matej Kejžar povabil avtorje in avtorice, ki so na njem nastopili lani. Pričakujejo 27 umetnikov iz osmih držav, njihove nastope pa bosta dopolnila Festival radikalnih pogovorov in (ne)konferenca o mednarodnih plesnih trgih.

"Program festivala Spider 2021 bodo tako ustvarili avtorji in avtorice, ki so nastopili na festivalu Spider 2020. Ta pristop ne pomeni trivialne ponovitve. Prav tako ne jemlje 'čudnosti' lanskega leta kot obdobja, ki bi ga veljalo ponoviti v obliki nadaljevanja neke prejšnje realnosti. Nasprotno, zavzemamo konstruktivni potencial ponovitve: je tisto, kar se nadaljuje, vznika in podaljšuje, pri tem pa ohranja moč spremembe," je zapisal Matej Kejžar.

Iz programa izpostavljamo poklon umetnici Emi Kugler, ki bo predstavila dva filma, ter premiero performansa Leje Jurišić, Bare Kolenc in avstrijskega kolektiva NO1 z naslovom Brina - kinestetični spomenik, o slovenski sodobni plesalki Marti Paulin-Brini, ki je na mnogih srečanjih nastopala z improvizacijskimi plesi za borce in borke ter lokalno prebivalstvo. Po vojni se je morala zaradi pomrznjenih prstov na nogah odpovedati aktivnemu plesnemu ustvarjanju. Kinestetični spomenik opolnomoči Brino kot antifašistko in plesalko koreografinjo, dviga jo v tekočo in glasovno pojavnost, kot telo, ki je gibanje samo.

Na festivalu se bodo predstavila znana imena kot so Addrien Hod, ki bo z ekipo razkrivala paradoksalne pojave v okvirih gibanja, mirovanja in monotonije, nekakšno dekonstrukcijo, kjer se neizprosna atletičnost srečuje s senzibilnostjo Chopinovih nokturnov, Bodhi Project in Benjamin Kahn s prvim delom trilogije, posvečene vprašanjem telesa in stereotipov, ki ga je ustvaril za Cherish Menzo – umetnico in performerko, ki je sodelovala z Akram Khan Company, Leom Lerusom, Hanselom Nezzom in Nicole Beutler, Mavi Veloso-brazilska transdisciplinarna umetnica, performerka, plesalka, igralka, pevka in glasbena producentka.

Nastopili bodo še Alix Eynaudi, Ana Romih, Andreas Hannes, Fernando Belfiore, Isadora Tomasi, Davis Freeman, domače barve pa bodo med drugim zastopali še Drago Ivanuša s koncertom Človek zver-vztajanje, Jurij Konjar, Irena Z. Tomažin, Tomaž Grom, Saša Lončar in Urška Medved.

Poleg predstav, performansov in instalacij bodo na sporedu tudi koncerti in DJ program, enako kot lani pa jih bosta pospremila Festival radikalnih pogovorov po zamisli Bare Kolenc in (ne)konferenca o mednarodnih plesnih trgih.

Festival radikalnih pogovorov po besedah kuratorke ni mišljen kot predstavitev teorije zainteresiranemu občinstvu, ampak želi poslušalce pritegniti k samemu pogovoru z nastopajočimi in vabljenimi gosti, kot so filozofi in sociologi. Prvi pogovor je posvetila vprašanju družbene normalnosti v povezavi z vrednotami v trenutni danosti sveta, drugega pa vprašanju antisocialnosti kapitalizma.

(Ne)konferenca pa bo za razliko od lani, ko je na delovanje umetniškega trga pogledala v države od Baltika prek vzhodne Evrope do Grčije, tokrat usmerjena globalno, tudi v Južno Ameriko in Afriko. Po Predanovih besedah so načrtno povabili tiste sodelujoče, ki so uspeli vzpostaviti svoj način razmišljanja. Pričakujejo 15 udeležencev iz 11 držav.

Vstopnina za festivalske dogodke bo sledila modelu plačaj kolikor zmoreš. Vstopnice si je mogoče zagotoviti na spletni strani, na voljo pa bodo tudi na samem prizorišču.