Kaj je risanje rumenih nacističnih križev v primerjavi s povzdigovanjem Rumenih jopičev?

Kljukasti križi na stavbi ministrstva za kulturo v Ljubljani

© Ministrstvo za kulturo RS

Aktivistična skupina grafitarjev je ta teden spet »udarila« in na steklena okna pritličja ministrstva za kulturo narisala rumene križe. Kot vedno doslej, je ta anonimna skupina grafite nasprejala tako, da so zlahka odstranljivi, da se fasada ne poškoduje, naslovnik pa dobi sporočilo. Naj to ponovimo: vedno znova svojo akcijo izvedejo tako, da je mogoče grafit brez posledic odstraniti. Slednje poudarjamo zaradi sprenevedanja o uničevanju fasade in stroških, ki jih ima domnevno država z odstranjevanjem. Te stroški so namreč minimalni. Tako odgovornih grafitarjev ne boste našli nikjer. Slednje poudarjamo zaradi tega, ker mediji in tudi politiki namenoma prikrivajo to dejstvo. Nič niso poškodovali, njihovo sporočilo pa je jasno.

In dejansko anonimna skupina grafitarjev opravlja izjemno delo. Ta teden smo namreč izvedeli, da je ministrstvo za kulturo podelilo statut posebnega javnega pomena društvu, ki so ga ustanovili Rumeni jopiči, za katere je javno razkrito, da so neonacistična skupina, povezana z vladajočo stranko. Se sploh zavedamo, kako globoko smo že padli v Sloveniji pod to vlado? Neonacisti so pri nas društvo posebnega nacionalnega pomena? Ta status jim je podelil minister za kulturo Vasko Simoniti. Kaj je torej risanje rumenih nacističnih križev v primerjavi s povzdigovanjem Rumenih jopičev?

Pri čemer je sprenevedanje, kako je bil za čiščenje fasade porabljen proračunski denar, le še eno od neverjetnih sprenevedanj te vlade. A če nas že bavijo v to polje, naj tudi v njem ostanemo in se vprašajmo, koliko na primer stane vožnja s tankom, ki ga je morala ta teden na vrat na nos organizirati slovenska vojska, zato, da se je obrambni minister Matej Tonin slikal v umazani srajci, ker se je v tanku po blatu vozil ob odprti loputi, česar ne počne nihče – ker pač nobenemu vojaku ne pride na misel, da bi se zgolj zaradi šova in fotografiranja umazal?

Rumeni kljukasti križi so se ta teden znašli na pravem mestu. In njihovo sporočilo je zelo jasno in drži: ta vlada je povezana z neonacističnimi in identitarnimi gibanji. Ki so po Evropi prepovedana, pri nas so povezana z največjo vladno stranko, njihovi povzdigovalci pa sedijo na sedežu vlade. Kdor je torej narisal rumene (in tudi lahko odstranljive, kot smo videli) kljukaste križe na okna ministrstva za kulturo, je s tem storil državotvorno dejanje, ne pa mazaško. Opozoril je na prekleto resen problem.

