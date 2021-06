26. Slovenski dnevi knjige in Sejem na zraku v živo

Na vrtu Društva slovenskih pisateljev od 16. do 20. junija, Sejem na zraku pa od 18. do 20. junija

Slovenski dnevi knjige so vseslovenski festival, ki se vsako leto odvija v Ljubljani in v partnerskih mestih (Brežice, Sežana, Maribor, Koper, Slovenske Konjice, Lenart, Ormož, Rogaška Slatina, Novo mesto, Celje, Šentilj …). V okviru festivala se bodo prepletale različne umetniške prakse, ki bodo obiskovalcem ponudile poglobljen vpogled v literaturo.

"Med cilji festivala so ozaveščanje bralne kulture, neposreden stik publike z izvirnimi avtorji različnih generacij ter opozarjanje na dosežke slovenskega leposlovja. Festival v svoj fokus postavlja različne aktualne tematike in širi izbor akterjev, delujočih na področju kulture, pri tem povezuje različne generacije ljubiteljev literature, avtorje in založnike in je priljubljena točka srečevanja ob knjigi," so zapisali organizatorji.

Po lanski, virtualni izvedbi, se festival tokrat ponovno vrača v živem formatu (na spletni strani www.dneviknjige.si pa bo omogočen tudi spletni prenos dogajanja v živo), ki bo zaživel med 16. in 20. junijem in sicer na vrtu Društva slovenskih pisateljev, kjer bo obiskovalcem na voljo pester festivalski program.

Festivalski dogodki bodo dopoldan namenjeni otroški in mladinski literaturi, pripravili pa bodo tudi več delavnic za otroke in mladino (literarni lov na zaklad, risarske ter striparske delavnice). V popoldanskem času bodo s predstavitvami svežih knjižnih izidov ter okroglimi omizji nagovorili bolj zahtevne bralce ter literarno stroko, ob večerih pa se dogajanje zaključilo v glasbeno-literarnem prepletu. Predstavili bodo tudi projekte mednarodnega in domačega sodelovanja, prevodno literaturo in gostili tuje avtorje (med njimi denimo Martina Previšića, Anno Höglund, Lauro Freudenthaler, Pio Leino in Noro Verde).

Večja pozornost festivala bo namenjena tudi širjenju bralne kulture skozi interaktivne postavitve. V sodelovanju z Narodno in Moderno galerijo bodo tako slovensko poezijo prepletali z likovno umetnostjo, z društvom prostoRož priredili posebno instalacijo "Neskončna knjiga", gostili bodo instalacije Svetlobne gverile in Festivala Fabula, sodelovali pa tudi s Knjigobežnicami in ostalimi partnerji, s katerimi bodo literaturo obiskovalcem predstavili na inovativne načine.

Ob festivalskem dogajanju bo potekal tudi Sejem na zraku, ki bo v organizaciji pisarne Ljubljane – Unescovega mesta literature, ponudil poseben izbor knjig (iz programa več kot 50 različnih založb), med njimi tudi knjižne novosti, s sejemskimi popusti. Sejem na zraku bo potekal tudi pred knjigarno Libris v Kopru (med 16. in 19. junijem), pred knjigarno Antika v Celju (med 16. in 19. junijem) in pred knjigarno Goga v Novem mestu (med 15. in 19. junijem).

"Slovenski dnevi knjige so vseslovenski festival praznovanja knjige, ki vsako leto prinese pester program tako v Ljubljano kot ostala partnerska mesta po Sloveniji. Po obdobju virtualne odvisnosti se vsi veselimo ponovnega živega stika z literaturo, ki bo v letošnjem letu potekal na prizorišču zelenega vrta Društva slovenskih pisateljev. Pet festivalskih dni programa namenjamo vsem strukturam bralstva, pri čemer prinašamo pogovore in predstavitve najbolj svežih knjižnih izidov, branja slovenskih literatov, v povezovanju literature z drugimi umetnostnimi zvrstmi in interaktivnimi postavitvami pa pozornost posvečamo tudi nadaljnji širitvi literature med bralstvom in negovanju stika med njima," pravi Aljaž Koprivnikar, programski koordinator Slovenskih dnevov knjige