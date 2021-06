Preživite poletje v Šiški

Niz brezplačnih koncertov na vrtu Kavarne Kina Šiška

Tetameta

© Arhiv Kina Šiška

V petek, 18. junija, se bo s koncertom Tetameta, projekta elektronske glasbe s poudarjeno melanholično noto ambientalnega, začenja niz brezplačnih koncertov Poletje v Šiški na letnem vrtu Kina Šiška. Do 15. septembra se bo zvrstilo 25 koncertov domačih in tujih izvajalcev. Četrta izvedba koncertov tudi tokrat poteka v sodelovanju med Centrom urbane kulture Kino Šiška in Kavarno Kina Šiška.

Del koncertnega dogajanja je podprt s strani Liveurope. Platforma Liveurope povezuje in podpira evropske koncertne dvorane v njihovih prizadevanjih za promocijo uveljavljajočih se evropskih glasbenih ustvarjalcev in aktivno stimulira njihovo kroženje po evropskih odrih ter njihovo predstavitev pred novimi občinstvi.

Letos napovedujejo 25 koncertov slovenskih in tujih izvajalk ter izvajalcev in zasedb. V juniju bsota poleg Tetemete nastopila še "stop pop" kantavtor Popotnik (23. 6.) in spletni hajpster Tschimy (30. 6.).

V juliju se bodo predstavili: Shiver River (2. 7.), On Bells (6. 7.), Dimitrije Dimitrijević (9. 7.), Umbra (13. 7.), MYA (16. 7.), Trio Lumi (21. 7.), Miha Peterlič (23. 7.), Morvern (28. 7.) in John Bringwolves (30. 7.).

Avgusta bodo v Šiški nastopili: Igor Božanić (4. 8.), Apey (6. 8.), Maali (11. 8.), PTČ (13. 8.), Violoncelli Itineranti (18. 8.), Žigan Krajnčan & Nikson (20. 8., Tomaž Hostnik (25. 8.) in Malidah (27. 8.).

V septembrskem delu se bodo predstavili: 3:rma (1. 9.), Neon Wife (3. 9.), Sonica Series: Julia Reidy (AU), Kačis (15. 9.).

