Mariborska Pekarna praznuje 27. obletnico

Od 16. do 19. junija

KC Pekarna

Uporabniki Kulturnega centra Pekarna so se ob njeni 27. obletnici, ki jo obhajamo v teh dneh, odločili za organizacijo večdnevnega programa dogodkov in vsebin, ki jih bodo soustvarjale članice in člani skupnosti Pekarne. Program se bo odvijal med 16. in 19. junijem 2021 v kompleksu KC Pekarna.

Poleg proslave obletnice so dogodki namenjeni izpostavljanju dela posameznih uporabnikov Pekarne, pa tudi njene splošne kreativnosti in inovacije, ki sta v vseh letih obstoja postali nepogrešljiv del lokalne kulture. Obenem gre za odločni statement o pomenu in stanju KC Pekarna kot sodobnem in aktivnem prostoru, ki ima v lokalni družbi še zmeraj ključno vlogo.

Gre za prirejeno obliko prvotnega koncepta štiridnevnega festivala, ki so jo organizatorji preoblikovali glede na še trajajoče epidemiološke omejitve in zavrnitev na razpisu Mestne občine Maribor. Prvi del bo potekal med 16. in 19. junijem, drugia pa med 1. in 4. septembrom.

V okviru obležitve 27. obletnice bo danes ob 18. uri potekala javna tribuna o pomenu samoniklih prizorišč, prihodnosti alternativne kulture in s tem KC Pekarna v Mariboru. Razprava je namenjena pretresanju pomena tovrstnih prostorov za urbana središča, njihov pomen za generacije mladih v mestu in za razvoj neistitucionalne kulture ter politične misli. Hkrati se bodo dotaknili vzrokov in posledic, ki bi jih povzročila selitev tovrstnih vsebin na druge lokacije v mestu.

Sodelujejo:

- prof. dr. Rajko Muršič, kulturni antropolog in etnolog, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete, Univerza v Ljubljani, avtor knjige Na trdna tla: Brezsramni pregled samoniklih prizorišč in premislek nevladja mladinskega polja,

- izr. prof. dr. Andrej Naterer, socilog in antropolog, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, prejemnik Mikošičeve nagrade za dokumentarni film "Bomži – Cestni otroci v Makejevki".

- Jasna Babič, sociologinja in kulturologinja, avtorica s področja subkultur, koncertna organizatorka ter koordinatorka programa v Klubu Gromka, Metelkova,

- Tjaša Pureber, samozaposlena kulturna producentka, aktivistka, raziskovalka družbenih gibanj,

- Gregor Kosi, sociolog kulture in zgodovinar, vokal benda Nina Bulatovix, bivši direktor Zavoda Pekarna Magdalenske mreže,

- Predstavnik Mestne občine Maribor

- predstavnika KC Pekarna

