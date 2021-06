Sto umetniških del po sto evrov

Od 17. do 19. junija v Ravnikar Gallery Space že tradicionalna prodajna razstava A4 formatov

V Ravnikar Gallery Space (Levstikova 3) v Ljubljani bo od 17. do 19. junija (med 12. in 18. uro) na ogled skupinska razstava AIR4 z naslovom We Are All Absolute Beginners. Gre za kurirano kolekcijo, ki predstavlja izbor 25 uveljavljenih domačih umetnikov mlajše srednje generacije. Ti so posebej za to priložnost ustvarili serijo štirih umetniških del; celoto tako tvori 100 originalnih likovnih del v A4 formatu, ki so naprodaj po 100 evrov.

"Igriv naslov tokratne edicije govori o novih razmerah in s tem novih začetkih, na katerih smo se družno znašli. AIR4 je tako ambiciozen poziv vsem sorodnim popolnim začetnikom tako manj utečenim ljubiteljem umetnosti kot tudi privrženim poznavalcem, ki se po nedavnih družbenih pretresih s svežo perspektivo morda prvič ozirajo po svoji soseski, da z nakupom umetniškega dela naredijo svoje prve korake v svet zbirateljstva in s tem neposredno podprejo svojo lokalno skupnost," so zapisali v sporočilu za javnost.

Sodelujoče umetnice in umetniki (Nevena Aleksovski, Maja Babič Košir, Ivana Bajec, Nataša Berk, Suzana, Brborovič, Lea Culetto, Duša Jesih, Neža Knez, Andrea Knezović, Ema Kobal, Simon Kocjančič, Tina Konec, Janja Kosi, Tea Kralj, Jaša Mrevlje Pollak, Tejka Pezdirc, Rone84, Sara Rman, Nina Slejko Blom in Conny Blom, Monika Slemc, Helena Tahir, Neja Tomšič, Tadej Vaukman, Ulla Žibert in Mario Zupanov) jasno artikulirajo svoje vizualne identitete. Vsak umetnik je imel priložnost s sekvenco štirih umetniških del ustvariti nekakšno skorajda samozadostno, samostojno serijo, ki lahko komunicira z ostalimi umetniškimi deli, lahko pa tudi stoji sama zase.

Skupino najperspektivnejših umetnic in umetnikov tvorijo tudi izbrani udeleženci programa individualnih mentorstev Absolute Beginners, ki ga Ravnikar Gallery Spacev sodelovanju s Centrom za kreativnost (CzK) organizira že od leta 2019. Program mentorstev je namenjen vizualnim umetnikom in zasleduje profesionalizacijo umetniškega delovanja na področju trženja in promocije umetniške produkcije.