Literarni večer LGBTQ+ pesmi

V sklopu festivala Slovenski dnevi knjige v Mariboru

Brane Mozetič

© Arhiv založbe Škuc

Pred Lutkovnim gledališčem Maribor bo 21. junija ob 20.00 v sklopu festivala Slovenski dnevi knjige v Mariboru potekal skupinski literarni večer LGBTQ+, na katerem se bodo predstavili: Vesna Liponik, Eva Kokalj, Aljaž Koprivnikar, Petra Hrovatin in Tom Veber. Po branju bo sledil pogovor s pesnikom, založnikom in aktivistom Branetom Mozetičem, ki bo predstavil pesmi iz svoje zadnje pesniške zbirke Sanje v drugem jeziku. Nastopili bosta tudi Zala Kores in Julija Bratec Veleski (duo De Liri). Dogodek, ki je tudi del programa Maribor skozi rožnata očala in projekta Mavrični junij v Mariboru, bo povezovala Špela Setničar.

Brane Mozetič je prepoznan slovenski avtor petnajstih pesniških zbirk, treh romanov, šestih otroških slikanic in številnih prevodov. V tujini je izšlo več kot petdeset knjig prevodov njegovih del. Prejel je več nagrad, med drugim dve Jenkovi nagradi. Je tudi urednik LGBT knjižne zbirke Lambda in koordinator festivala LGBT filma.

Vesna Liponik končuje študij podiplomske primerjalne književnosti in literarne teorije ter slovenistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Objavljala je v revijah Idiot, Literatura, Dialogi, Apokalipsa etc.; nekateri njeni teksti so prevedeni v srbščino, madžarščino, nemščino in angleščino. Leta 2019 je pri založbi Škuc (zbirka Lambda) izšel njen pesniški prvenec roko razje, nominiran za Veronikino nagrado, kritiško sito ter nagrado za najboljši literarni prvenec.

Eva Kokalj je leta 2014 je diplomirala na ljubljanski AGRFT iz gledališke in radijske režije s predstavo Skomine (S. Kane). Od leta 2019 drži naslov državne prvakinje v slam poeziji in decembra 2020 je osvojila tretje mesto na evropskem prvenstvu.Piše besedila in je vokalistka banda Volk za njenimi očmi.

Aljaž Koprivnikar (1987) je pesnik, literarni kritik, urednik in producent. Kot literarni kritik redno sodeluje z različnimi slovenskimi in mednarodnimi spletnimi portali ter literarnimi revijami. Njegova poezija je bila objavljena v več slovenskih kot tudi mednarodnih literarnih revijah in antologijah ter bila prevedena v angleški, češki, grški, hrvaški, litvanski, makedonski, nemški, portugalski, srbski in španski jezik. Njegov pesniški prvenec "Ανατομία" je leta 2019 najprej izšel v Atenah, temu pa je istega leta sledila »Anatomija« pri Centru za slovensko književnost.

Petra Hrovatin je Vj-ka, grafična oblikovalka, vizualna umetnica, pesnica in glasbenica. Izdala je dve pesniški zbirki: Mednožje misli in Poletni volkovi pri založbi Škuc Vizibilija. Svojo poezijo bere po različnih pesniških in literarnih dogodkih (tradicionalno lgbtqi+ branje v Škucu, Svetovni dan poezije, Ignor, Mlade rime, Center za poezijo Tomaža Šalamuna).

Tom Veber (1995) je pesnik, performer in vizualni umetnik. Poezijo objavlja v literarnih revijah Poetikon, Dialogi, Mentor, Literatura, Apokalipsa in Rast. Je zmagovalec Pesniške olimpijade 2018, uvrstil pa se je tudi v finale Pesniškega turnirja 2019 in zmagal na MKC-jevem natečaju »Ali govoriš emojščino« in na natečaju za Najboljšo pesem v sklopu festivala Dnevi poezije in vina v letu 2020. Izdal je pesniško zbirko Točka preloma (2019). Je glavni urednik spletne platfome Stigma, uredil pa je tudi antologijo pesniške skupine Psevdopoeti, Milimeter in pol in izbor del mladih slovenskih LGBTQ+ ustvarjalk_cev Srca v igri. Proti koncu letošnjega leta mu pri založbi Lambda izide druga pesniškega zbirka z naslovom Do tu sega gozd.